Уткин: «Дзюба гульнул и сорвал аплодисменты на деньги Тульской области»

Комментатор и радиоведущий Василий Уткин прокомментировал тот факт, что «Арсенал» полностью взял на себя расходы по участию нападающего Артема Дзюбы в матче с «Зенитом» в 27 туре РФПЛ.

Как стало известно, тульский клуб из своего бюджета заплатит 10 миллионов рублей за то, чтобы форвард, арендованный у петербуржцев, вышел на поле против своей команды.

«Зенит» оговорил примерно одни условия отступных за матч против себя – 10 миллионов рублей. Олег Шатов изначально включил эту опцию в контракт аренды, отказавшись от 10 миллионов своих доходов. На тот момент не было известно, будет ли Шатов играть этот матч. Он мог получить травму. Или мало ли не задалось бы, не попал бы в состав. Игра против «Зенита» все равно была выкуплена безвозвратно.

Уже несколько недель о желании сыграть против «Зенита» с приятелями-журналистами размышлял Артем Дзюба. У него в контракте аренды значилась такая же опция. Но она не была выкуплена. Почему? Неизвестно. Шатов, надо полагать, идя в аренду, искал игровой практики. Без игры с «Зенитом» игр было девять. С ней – 10. Это существенно.

О чем думал Дзюба? Наверное, просто не думал. Но слово за слово Дзюба говорит: «Почему бы не сыграть?» Потом все явственней, он уже выглядит героем. Он готов потерять в деньгах, чтобы... Разговоры нарастают.

Тем временем тихий Шатов выходит и забивает «Зениту» (в гостях). Его команда побеждает. Дзюба говорит еще больше. Он говорит, что будет последним крохобором, если сам не выкупит свой матч у «Зенита». Но не выкупает! Вместо этого уточняет, что если сделает это, то потеряет практически всю зарплату за время игры в «Арсенале». Да, это серьезно. Но сам же весь разговор завел. С нуля.

Наступает неделя матча. И уже пишут, что «Зенит» не хочет продавать опцию, а «Арсенал» не хочет портить отношения с «Зенитом» (Артем в итоге сыграет. Значит, это была ерунда. От кого бы она могла исходить?)

За двое суток до матча героический Артем хочет играть и Божович хочет, чтоб он играл. Ок, так за чем же дело стало? Купил бы да сыграл. Передумал бы – да черт с ним, его слово. Захотел дал, захотел взял. Но за сутки – новое вводное: Дзюба готов заплатить половину.

А итоге Артем играет, но платит за все «Арсенал» и Тульская область, за что Артем благодарит губернатора. Коллеги провозглашают Артема героем. Но постойте, ха! Гол забил – молодец, это работа его. Но он же не сделал того, что пообещал, что стоило денег. Дзюба гульнул и сорвал аплодисменты на деньги Тульской области.

Тула – дотационный, кстати, регион. Там своеобразная демография: близко к Москве, молодежь едет на заработки в столицу, а остаются люди постарше. Тульские дотации – деньги пенсионеров. А Артем Дзюба, по сведениям Sports.ru, самый высокооплачиваемый российский футболист в РФПЛ...

Итог. Шатов тихо, сам, заранее, в интересах дела, потратился и молчит. Дзюба шумно, умело доведя напряжение до последней минуты, на деньги Тульской области, вопреки собственным высказанным намерениям все оплатить самому играет и празднует. Команда Шатова выиграла в гостях, а команда Дзюбы спасла ничью дома.

Ой, ребята... Шатов, забив свой мяч и покинув поле с травмой, под овацию, расчувствовался до слез. Слез Дзюбы мы не видели. Надо полагать, они остались за кадром. Как-то ведь надо было самому высокозарплатному игроку добиться, чтобы за него заплатили добрые начальники. Тоже, кстати, заплатили не свои, не личные – наши, из наших налогов. Об этом уже сообщено официально.

И да, давайте прямо так и скажем Шатову, что он просто идиот. Ну, натурально нет мозгов у человека совершенно. Кто ж так делает-то, с умом же надо», – написал Уткин в своем телеграм-канале.