Облак не хочет уходить из «Атлетико». Три клуба предлагают за вратаря 100 миллионов

Голкипер «Атлетико» Ян Облак пока не торопится говорить о своем будущем. Он нацелен завершить сезон в Мадриде на мажорной ноте.

«Никаких новостей нет. У меня есть на руках действующий контракт, подписанный два года назад.

Что будет в будущем – никто не знает, даже я. Я хочу закончить этот сезон хорошо, надеюсь, с титулом. Тогда можно будет поразмышлять о будущем. Но на данный момент я не думаю ни о каком другом клубе, кроме «Атлетико», – заявил футболист.

Ранее сообщалось, что сразу три клуба готовы предложить за Облака 100 миллионов. Действующий контракт голкипера с мадридским клубом рассчитан до середины 2021 года.