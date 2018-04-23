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    Облак не хочет уходить из «Атлетико». Три клуба предлагают за вратаря 100 миллионов

    Голкипер «Атлетико» Ян Облак пока не торопится говорить о своем будущем. Он нацелен завершить сезон в Мадриде на мажорной ноте.

    «Никаких новостей нет. У меня есть на руках действующий контракт, подписанный два года назад.

    Что будет в будущем – никто не знает, даже я. Я хочу закончить этот сезон хорошо, надеюсь, с титулом. Тогда можно будет поразмышлять о будущем. Но на данный момент я не думаю ни о каком другом клубе, кроме «Атлетико», – заявил футболист.

    Ранее сообщалось, что сразу три клуба готовы предложить за Облака 100 миллионов. Действующий контракт голкипера с мадридским клубом рассчитан до середины 2021 года.

    Источник: Goal.com

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    23.04.2018 08:42
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