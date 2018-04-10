Три клуба готовы предложить за Облака 100 миллионов

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак имеет шанс стать героем ближайшего летнего трансферного окна. Известно, что в его услугах заинтересованы сразу три топ-клуба. Все они готовы заплатить за вратаря не менее 100 миллионов евро.

Первым среди них значится «ПСЖ». Лидеры Лиги 1 находятся в поиске надежного голкипера, чтобы укрепить эту линию перед стартом будущего сезона.

Два других претендента – «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В данном случае оба клуба будут смотреть на текущую ситуацию: если Тибо Куртуа или Давид Де Хеа покинут свои места летом, то менеджмент этих клубов вступит в серьезные переговоры с коллегами из «Атлетико».