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    Три клуба готовы предложить за Облака 100 миллионов

    Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак имеет шанс стать героем ближайшего летнего трансферного окна. Известно, что в его услугах заинтересованы сразу три топ-клуба. Все они готовы заплатить за вратаря не менее 100 миллионов евро.

    Первым среди них значится «ПСЖ». Лидеры Лиги 1 находятся в поиске надежного голкипера, чтобы укрепить эту линию перед стартом будущего сезона.

    Два других претендента – «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В данном случае оба клуба будут смотреть на текущую ситуацию: если Тибо Куртуа или Давид Де Хеа покинут свои места летом, то менеджмент этих клубов вступит в серьезные переговоры с коллегами из «Атлетико».

    Источник: Don Balon

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    10.04.2018 11:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 11 апреля 2018, 06:36

      Да

      0
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 10 апреля 2018, 13:45

      Своей игрой доказал что он чего то стоит.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 10 апреля 2018, 12:10

      Хорошая цена!!!

      0
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 10 апреля 2018, 11:41

      Уж кто кто а Облак таких денег стоит,молодец Симеоне раскрыл талант парня! Где бы Ян не оказался только удачи ему!!!

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