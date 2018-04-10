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Три клуба готовы предложить за Облака 100 миллионов

10 апреля 2018, 11:24
4

Голкипер мадридского «Атлетико» Ян Облак имеет шанс стать героем ближайшего летнего трансферного окна. Известно, что в его услугах заинтересованы сразу три топ-клуба. Все они готовы заплатить за вратаря не менее 100 миллионов евро.

Первым среди них значится «ПСЖ». Лидеры Лиги 1 находятся в поиске надежного голкипера, чтобы укрепить эту линию перед стартом будущего сезона.

Два других претендента – «Челси» и «Манчестер Юнайтед». В данном случае оба клуба будут смотреть на текущую ситуацию: если Тибо Куртуа или Давид Де Хеа покинут свои места летом, то менеджмент этих клубов вступит в серьезные переговоры с коллегами из «Атлетико».

Источник: Don Balon
Испания. Примера Трансферы Атлетико Манчестер Юнайтед Челси ПСЖ Облак Ян
Комментарии (4)
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Jhon1989
1523349680
Уж кто кто а Облак таких денег стоит,молодец Симеоне раскрыл талант парня! Где бы Ян не оказался только удачи ему!!!
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VeniaminS
1523351432
Хорошая цена!!!
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zigbert
1523357102
Своей игрой доказал что он чего то стоит.
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Александр ЗА
1523417781
Да
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