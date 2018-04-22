Серия А. «Наполи» на выезде обыграл «Ювентус» благодаря голу на 90-й минуте

В матче 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле потерпел поражение от «Наполи». Единственный гол в концовке встречи забил защитник гостей Калиду Кулибали.

Благодаря этой победе неаполитанцы набрали 84 очка и сократили отставание от «Юве» до одного балла.

Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

Ювентус – Наполи – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Кулибали, 90.

«Ювентус»: Буффон, Ховедес, Бенатиа, Кьеллини (Лихтштайнер, 11), Асамоа, Хедира, Пьянич, Матюиди, Коста (Манджукич, 71), Игуаин, Дибала (Куадрадо, 46).

«Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Мариу, Жоржиньо, Аллан (Рог, 80), Гамшик (Зелински, 67), Кальехон, Мертенс (Милик, 61), Инсинье.

Предупреждения: Асамоа, 9; Бенатиа, 9; Пьянич, 27 – Альбиоль, 16.

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