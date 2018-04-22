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    Серия А. «Наполи» на выезде обыграл «Ювентус» благодаря голу на 90-й минуте

    В матче 34-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на своем поле потерпел поражение от «Наполи». Единственный гол в концовке встречи забил защитник гостей Калиду Кулибали.

    Благодаря этой победе неаполитанцы набрали 84 очка и сократили отставание от «Юве» до одного балла.

    Чемпионат Италии. Серия А. 34-й тур

    Ювентус – Наполи – 0:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Кулибали, 90.

    «Ювентус»: Буффон, Ховедес, Бенатиа, Кьеллини (Лихтштайнер, 11), Асамоа, Хедира, Пьянич, Матюиди, Коста (Манджукич, 71), Игуаин, Дибала (Куадрадо, 46).

    «Наполи»: Рейна, Хисай, Альбиоль, Кулибали, Мариу, Жоржиньо, Аллан (Рог, 80), Гамшик (Зелински, 67), Кальехон, Мертенс (Милик, 61), Инсинье.

    Предупреждения: Асамоа, 9; Бенатиа, 9; Пьянич, 27 – Альбиоль, 16.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2018 23:38
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 23 апреля 2018, 13:27

      Джиджи, Бог всё видит©, ещё не поздно покаяться... с больших пацанов и спрос большой, не дави своей кармой шансы на очередное скудетто!!!

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ > СуперПАВ9 23 апреля 2018, 17:06

      Пенальти там железный, но карму себе Буффон испортил не видением эпизода. а тем, как себя повел.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 10:41

      ух интрига в концовке ждет нешуточная)

      2
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 23 апреля 2018, 09:39

      Неплохо!

      0
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      Рейтинг: +100714

      zigbert 23 апреля 2018, 09:35

      Очень неожиданно.Борьба в серии А обостряется.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 08:16

      с победой,Наполи,вы это заслужили.
      Как и говорил,Ювентус,как та старая бабка сушила игру,но не получилось.

      1
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      Рейтинг: +213

      Масоха 23 апреля 2018, 06:56

      Обычно Юве забивает на последней минуте,или в добавленное время!

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Масоха 23 апреля 2018, 08:16

      потому что играют,как портянки

      1
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      Рейтинг: +52

      Сарик 23 апреля 2018, 00:28

      Интрига возвращается))

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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 23 апреля 2018, 00:09

      нАПОЛИ ВПЕРЁД

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      Рейтинг: +342

      romvad 22 апреля 2018, 23:56

      Да просто у Кулибали мусорное ведро вместо сердца.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > romvad 23 апреля 2018, 00:14

      Да, да, я тоже ставил на ничью.)

      3
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