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Главный судья:
Джанлука Рокки (Флоренция)
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Ювентус - Наполи

22.04.2018, Воскресенье, 21:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 34 тур Ювентус - Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
15 тур
1 декабря, пятница 22:45 Наполи 0:1 Ювентус
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 5 апреля, среда 21:45 Наполи 3:2 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
30 тур
2 апреля, воскресенье 21:45 Наполи 1:1 Ювентус
11 тур
29 октября, суббота 21:45 Ювентус 2:1 Наполи
Италия. Кубок (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 28 февраля, вторник 22:45 Ювентус 3:1 Наполи
Италия. Серия А (2015/2016)
25 тур
13 февраля, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Наполи
6 тур
26 сентября, суббота 21:45 Наполи 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
23 мая, суббота 19:00 Ювентус 3:1 Наполи
18 тур
11 января, воскресенье 22:45 Наполи 1:3 Ювентус
Суперкубок Италии 2014

22 декабря, понедельник 20:30 Ювентус 2:2
(5:6)п		 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
31 тур
30 марта, воскресенье 22:45 Наполи 2:0 Ювентус
12 тур
10 ноября, воскресенье 23:45 Ювентус 3:0 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
27 тур
1 марта, пятница 23:45 Наполи 1:1 Ювентус
8 тур
20 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:0 Наполи
Суперкубок Италии 2012

11 августа, суббота 16:00 Ювентус 4:2 Наполи
Италия. Кубок (2011/2012)
Финал
20 мая, воскресенье 23:00 Ювентус 0:2 Наполи
Италия. Серия А (2011/2012)
30 тур
1 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 3:0 Наполи
11 тур
29 ноября, вторник 23:45 Наполи 3:3 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
38 тур
22 мая, воскресенье 22:45 Ювентус 2:2 Наполи
19 тур
9 января, воскресенье 22:45 Наполи 3:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
30 тур
25 марта, четверг 22:45 Наполи 3:1 Ювентус
11 тур
31 октября, суббота 20:00 Ювентус 2:3 Наполи
Италия. Кубок (2009/2010)
1/8 финала
13 января, среда 22:45 Ювентус 3:0 Наполи
Италия. Серия А (2008/2009)
26 тур
28 февраля, суббота 22:30 Ювентус 1:0 Наполи
7 тур
18 октября, суббота 22:30 Наполи 2:1 Ювентус
Италия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
4 февраля, среда 22:45 Ювентус 0:0
(4:3)п		 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
16 марта, воскресенье 22:30 Ювентус 1:0 Наполи
9 тур
27 октября, суббота 22:30 Наполи 3:1 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 30 5 3 86:24 +62 95
2. Наполи 38 28 7 3 77:29 +48 91
3. Рома 38 23 8 7 61:28 +33 77
4. Интер 38 20 12 6 66:30 +36 72
5. Лацио 38 21 9 8 89:49 +40 72
6. Милан 38 18 10 10 56:42 +14 64
7. Аталанта 38 16 12 10 57:39 +18 60
8. Фиорентина 38 16 9 13 54:46 +8 57
9. Торино 38 13 15 10 54:46 +8 54
10. Сампдория 38 16 6 16 56:60 -4 54
11. Сассуоло 38 11 10 17 29:59 -30 43
12. Дженоа 38 11 8 19 33:43 -10 41
13. Кьево 38 10 10 18 36:59 -23 40
14. Удинезе 38 12 4 22 48:63 -15 40
15. Болонья 38 11 6 21 40:52 -12 39
16. Кальяри 38 11 6 21 33:61 -28 39
17. СПАЛ 38 8 14 16 39:59 -20 38
18. Кротоне 38 9 8 21 40:66 -26 35
19. Верона 38 7 4 27 30:78 -48 25
20. Беневенто 38 6 3 29 33:84 -51 21
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 23 апреля 2018, 10:02

    проиграл 2 штуки, блин...

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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 22 апреля 2018, 22:50

    Не знаю совпало или нет - ненавижу макароны кактаковые и ненавижу когда макаронники начинают гонять автобус на автобус

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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский > Sawnkov 22 апреля 2018, 23:08

    Про катеначчо слышал? Или тебя тогда еще в проекте не было?)

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar > Михаил_Боярский 23 апреля 2018, 00:26

    да слышал ! интер основоположники ! вот след матч с интером у юве ))) не видать им победы и там !

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    Рейтинг: +1707

    Benifacto > Михаил_Боярский 23 апреля 2018, 00:54

    Мишь ты зачем усы сбрил?или Розембаум взял поносить? мы увидем вас двоих когданить?:
    это катеначчо что в испании от быка бегают)))? Неапалитанцы мауру привет передайте...

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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский > dinar7777dinar 24 апреля 2018, 23:23

    Ну так опять школьники про автобусы будут кукарекать.))

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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский > dinar7777dinar 24 апреля 2018, 23:24

    А видать не видать мне пофиг. Не возьмут чемпионство - сделают выводы. Нужно усиление. И пореже играть на ничью. А то любит аллегрова такое дело.

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    Рейтинг: +31

    Sawnkov > Михаил_Боярский 3 мая 2018, 15:42

    А я не слышал и не знаю , а знаю только то что у макаронников за всю историю был 1 единственный нормальный клуб способный что-то показать на европе.

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    Рейтинг: +1707

    Benifacto 22 апреля 2018, 22:30

    ребза а че у них ********и помечены красным?

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    Рейтинг: +1707

    Benifacto > Benifacto 23 апреля 2018, 00:50

    лица*

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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 22 апреля 2018, 22:27

    +15 это прохладно по твоему??

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    Рейтинг: +31

    Sawnkov 22 апреля 2018, 22:17

    О бл* , шнякин комментит , давай димон выключать звук не буду

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 22 апреля 2018, 22:05

    давай наполи чпокните этот туринский пазик

    1
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    Рейтинг: +2548

    Челнинец 22 апреля 2018, 21:50

    Наполи ничего не потеряно, главное сегодня победа, там у Юве впереди еще тяжелые матчи！Наполи вперед за победой)

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 22 апреля 2018, 21:15

    ожидается весьма интересное противостояние за титул чемпиона Италии! я за Юве!!!

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    Рейтинг: +82

    RScat > andrej-lucevich 22 апреля 2018, 21:33

    Я за Наполи!!! Харош уже Юве выигрывать)

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich > andrej-lucevich 22 апреля 2018, 21:35

    Согласен будет жаркая игра!

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    Рейтинг: +983

    Михаил_Боярский > RScat 22 апреля 2018, 21:53

    Когда у наполи будет стабильная игра и более менее норм скамейка тогда и можно о чем то говорить. А пока юве фаворит.

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > Михаил_Боярский 22 апреля 2018, 22:10

    однозначно!

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