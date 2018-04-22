Семин: «А вы хотите, чтобы «Локомотив» все матчи выигрывал? Тогда был бы неинтересный чемпионат»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги домашнего матча 27-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0). Специалист подчеркнул, что игроки соперника специально затягивали время.

– У вас были эмоциональные моменты, связанные с судейством. Есть претензии?

– Арбитр должен был убыстрить игру. Другие команды затягивают матч и отбирают время у всех, минут по восемь-десять.

– После этого матча осложнилась ситуация в турнирной таблице. В чем проблемы?

– А что вы хотите, чтобы мы все выигрывали? Тогда был бы неинтересный чемпионат. Потерянные очки всегда будут.

– Переживаний по поводу потери очков нет?

– У всех, кто болеет, за «Локомотив» есть переживания. У меня в том числе.

На данный момент «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков. «Спартак» может сократить отставание от железнодорожников до четырех баллов, если обыграет завтра «Ахмат».