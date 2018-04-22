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    Семин: «А вы хотите, чтобы «Локомотив» все матчи выигрывал? Тогда был бы неинтересный чемпионат»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги домашнего матча 27-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0). Специалист подчеркнул, что игроки соперника специально затягивали время.

    – У вас были эмоциональные моменты, связанные с судейством. Есть претензии?

    – Арбитр должен был убыстрить игру. Другие команды затягивают матч и отбирают время у всех, минут по восемь-десять.

    – После этого матча осложнилась ситуация в турнирной таблице. В чем проблемы?

    – А что вы хотите, чтобы мы все выигрывали? Тогда был бы неинтересный чемпионат. Потерянные очки всегда будут.

    – Переживаний по поводу потери очков нет?

    – У всех, кто болеет, за «Локомотив» есть переживания. У меня в том числе.

    На данный момент «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков. «Спартак» может сократить отставание от железнодорожников до четырех баллов, если обыграет завтра «Ахмат».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2018 22:45
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 10:34

      ну а как же конечно, это естественно)

      2
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      Рейтинг: +100714

      zigbert 23 апреля 2018, 09:42

      Не по завидуешь Локо,впереди трудные игры.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 апреля 2018, 08:56

      Ходили по полю как дохлые мухи. Очень интересный чемпионат!

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 23 апреля 2018, 08:15

      Не самый лучший финиш у Локо , в плане расписания игр

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 23 апреля 2018, 07:50

      Курица тоже волноваться начнёт,когда её с высокой скалы шутники бросят. Ведь она понимает,что долго махать крыльями не способна.

      0
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      Рейтинг: +309

      Ден71 23 апреля 2018, 00:59

      Показалось,что немного осторожничали, Уфа не прощает в последнее время осечек. тут не пропустили и то хорошо. Ну наверное и учли урок от наших ребят ) ну и есть в переди более ответственные игры еще, ответственность давит и думаю им все сложней к концу чемпионата будет.

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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 23 апреля 2018, 00:30

      КОНЧЕНЫЕ.

      0
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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 23 апреля 2018, 00:29

      И ВЫ ГОВОРИТЕ - НЕ ИНВАЛИДЫ?Я ЗА РОССИЮ.

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 23 апреля 2018, 00:29

      мдааа ! Локо сливает ! если краснодару продуют и зениту то это вообще все ! Да и последний матч в туле непростой !

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 23 апреля 2018, 00:26

      Нервничает. Чувствует что напряжение нарастает, а впереди Зенит, Краснодар и Арсенал! И с ними 3-5 очков бы набрать в лучшем случае. А оно не выйдет!)))

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