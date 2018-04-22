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  • Семин: «А вы хотите, чтобы «Локомотив» все матчи выигрывал? Тогда был бы неинтересный чемпионат»

Семин: «А вы хотите, чтобы «Локомотив» все матчи выигрывал? Тогда был бы неинтересный чемпионат»

22 апреля 2018, 22:45
13

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подвел итоги домашнего матча 27-го тура чемпионата России против «Уфы» (0:0). Специалист подчеркнул, что игроки соперника специально затягивали время.

– У вас были эмоциональные моменты, связанные с судейством. Есть претензии?

– Арбитр должен был убыстрить игру. Другие команды затягивают матч и отбирают время у всех, минут по восемь-десять.

– После этого матча осложнилась ситуация в турнирной таблице. В чем проблемы?

– А что вы хотите, чтобы мы все выигрывали? Тогда был бы неинтересный чемпионат. Потерянные очки всегда будут.

– Переживаний по поводу потери очков нет?

– У всех, кто болеет, за «Локомотив» есть переживания. У меня в том числе.

На данный момент «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на шесть очков. «Спартак» может сократить отставание от железнодорожников до четырех баллов, если обыграет завтра «Ахмат».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (13)
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Jhon1989
1524427472
Два ближайших матча Локо с Краснодаром и Зенитом и если допустим они их проиграют, это будет полный пипец,а кони выиграют,вот это будет развязка!!! А говорят интриги нет,да ещё как есть исходя из турнирной таблицы!!!
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DeutschlandUberAlles
1524432383
Нервничает. Чувствует что напряжение нарастает, а впереди Зенит, Краснодар и Арсенал! И с ними 3-5 очков бы набрать в лучшем случае. А оно не выйдет!)))
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dinar7777dinar
1524432579
мдааа ! Локо сливает ! если краснодару продуют и зениту то это вообще все ! Да и последний матч в туле непростой !
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olegiovchenko
1524432599
И ВЫ ГОВОРИТЕ - НЕ ИНВАЛИДЫ?Я ЗА РОССИЮ.
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olegiovchenko
1524432621
КОНЧЕНЫЕ.
Ответить
Ден71
1524434387
Показалось,что немного осторожничали, Уфа не прощает в последнее время осечек. тут не пропустили и то хорошо. Ну наверное и учли урок от наших ребят ) ну и есть в переди более ответственные игры еще, ответственность давит и думаю им все сложней к концу чемпионата будет.
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Юрий Б.
1524460511
Не самый лучший финиш у Локо , в плане расписания игр
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prezent2017
1524462988
Ходили по полю как дохлые мухи. Очень интересный чемпионат!
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zigbert
1524465761
Не по завидуешь Локо,впереди трудные игры.
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OfaZavr
1524468885
ну а как же конечно, это естественно)
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