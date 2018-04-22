Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини: «Рад и за Шатова, и за Дзюбу. Но мое мнение не может измениться из-за одного гола»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре форварда «Арсенала» Артема Дзюбы в матче 27-го тура РФПЛ против туляков. Игра закончилась со счетом 3:3, Дзюба забил гол.

    «Я рад и за Олега Шатова, и за Артема, раз они забили. Но считаю, что игрок не должен платить из своего кармана, чтобы сыграть против своего клуба.

    Права на них принадлежат «Зениту», и они вернутся в команду. Странно что они это делают. Мое мнение насчет игрока не может измениться из-за того, что он забил один гол», – передает слова Манчини корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

    Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.04.2018 16:26
    Рекомендуем
    Комментарии22
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11240

      alp 22 апреля 2018, 21:01

      еще не известно. кто в Зените был лишним.. Шатов или это итальянское нечто...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 апреля 2018, 19:24

      у мани шапка горит вызывайте пожарных пока весь сам не сгорел от такого провала и стыда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      BykAs 22 апреля 2018, 19:06

      Это ж какую атмосферу создал макаронник в Зените, что б ребятки так сражались против своего же клуба. Я думаю он так ничего и не понял нашу рашу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 апреля 2018, 18:36

      Эххххх, итальянский Черчесов.... Эти упертыши - каждый свою команду гробит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 22 апреля 2018, 18:36

      Ди-би-лу-шка! Дзюба в туле забил 5 голов за 7 игр, а в зените за 15 - 1. ничего не наводит никаких мыслей? дело то не в бобине!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 22 апреля 2018, 17:37

      Дзюба, конечно в форме и старался, но весь Арсенал-то каков! Футбол получился почти как В Англии.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 22 апреля 2018, 17:35

      А что им делать? Матчей весной в чемпионате всего ничего. И они должны просто выкинуть 10% своего игрового времени. А чтобы они не играли против своей команды, надо было в своей команде их оставлять. Их посчитали ненужными - они вышли и доказали, что что-то могут.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6943

      mamba9090909 > bset 22 апреля 2018, 18:06

      Чтобы в своей команде играть, надо ИГРАТЬ, а не гнуть пальцы. Им дали возможность не потерять игровой тонус и наращивать мастерство, отпустив в аренду. То, что ОПЛАТИВ выход на поле против своей команды, и забив на эмоциях по голу, ничего не доказывает, кроме подлости.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      ribo93 22 апреля 2018, 17:33

      2 гола и передача

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 апреля 2018, 17:29

      Гнать в шею обоих из Зенита!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 22 апреля 2018, 17:27

      Вали домой, сеньор Манчини!!! Все уже поняли, что ты - специалист... По разрушению :)

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11