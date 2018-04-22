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  • Манчини: «Рад и за Шатова, и за Дзюбу. Но мое мнение не может измениться из-за одного гола»

Манчини: «Рад и за Шатова, и за Дзюбу. Но мое мнение не может измениться из-за одного гола»

22 апреля 2018, 16:26
26

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре форварда «Арсенала» Артема Дзюбы в матче 27-го тура РФПЛ против туляков. Игра закончилась со счетом 3:3, Дзюба забил гол.

«Я рад и за Олега Шатова, и за Артема, раз они забили. Но считаю, что игрок не должен платить из своего кармана, чтобы сыграть против своего клуба.

Права на них принадлежат «Зениту», и они вернутся в команду. Странно что они это делают. Мое мнение насчет игрока не может измениться из-за того, что он забил один гол», – передает слова Манчини корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

Чудо-матч в Туле! Дзюба vs «Зенит», гол с углового и многое другое

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Дзюба Артем Шатов Олег Манчини Роберто
Комментарии (26)
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Sosna69
1524404234
Да не радость это Роберто, а настоящая заслуженная оплеуха.
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Danjer
1524404343
А твое мнение уже и не важно))))
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Mefistofel29
1524405539
Возможно этим голом Дзюба лишил Зенит и себя в том числе ЛЧ на следующий год. Вот и будет в следующем году играть в ЛЕ и вспоминать свой гол за 12 млн.
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Alemann
1524405766
Манчини, конечно, в полном праве иметь свое мнение. Но пусть он его имеет где-нибудь подальше от Зенита.
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Garrincha58
1524406570
конечно и Шатов и Дзюба поступили некрасиво, но кто в этом виноват???? может тренер,а может они сами доказывать и рвать жилы надо было в своей команде где бабки получаешь,а не в арендах да еще против своего же клуба! говнюки они оба иуды
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la verdad
1524407234
Вали домой, сеньор Манчини!!! Все уже поняли, что ты - специалист... По разрушению :)
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prezent2017
1524407346
Гнать в шею обоих из Зенита!
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пряник929
1524411412
Эххххх, итальянский Черчесов.... Эти упертыши - каждый свою команду гробит...
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BykAs
1524413195
Это ж какую атмосферу создал макаронник в Зените, что б ребятки так сражались против своего же клуба. Я думаю он так ничего и не понял нашу рашу.
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alp
1524420077
еще не известно. кто в Зените был лишним.. Шатов или это итальянское нечто...
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