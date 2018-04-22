Манчини: «Рад и за Шатова, и за Дзюбу. Но мое мнение не может измениться из-за одного гола»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением об игре форварда «Арсенала» Артема Дзюбы в матче 27-го тура РФПЛ против туляков. Игра закончилась со счетом 3:3, Дзюба забил гол.

«Я рад и за Олега Шатова, и за Артема, раз они забили. Но считаю, что игрок не должен платить из своего кармана, чтобы сыграть против своего клуба.

Права на них принадлежат «Зениту», и они вернутся в команду. Странно что они это делают. Мое мнение насчет игрока не может измениться из-за того, что он забил один гол», – передает слова Манчини корреспондент «Бомбардира» Ульяна Лукьянченко.

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