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    «Арсенал» планирует продать Джаку и Мустафи и заменить их игроками из Чемпионшипа

    «Арсенал» намерен расстаться с защитником Шкодраном Мустафи и полузащитником Гранитом Джакой.

    На замену немцу и швейцарцу «канониры» намерены приобрести двух футболистов из Чемпионшипа. Речь идет о Джеймсе Мэддисоне из «Норвича» и Райане Фредериксе из «Фулхэма».

    В нынешнем сезоне 21-летний Мэддисон провел 46 матчей, забил 15 голов и сделал 11 результативных передач. На счету 25-летнего Фредерикса девять голевых пасов в 42 встречах.

    Отмечается, что цена на Мэддисона составляет 30 миллионов фунтов стерлингов.

    Источник: Tribalfootball

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    21.04.2018 17:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102

      Shogun 21 апреля 2018, 19:06

      Мэддисон фланговый игрок, а Фредерикс правый защитник, а кто тогда в центре защиты играть будет тогда, один лягушатник и горе-дефферы Чамберс и Холдинг, а Мерт уже на пенсию собрался

      3
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    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 21 апреля 2018, 17:53

      щас до лета все что угодно будут писать

      1
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