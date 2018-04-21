«Арсенал» планирует продать Джаку и Мустафи и заменить их игроками из Чемпионшипа

«Арсенал» намерен расстаться с защитником Шкодраном Мустафи и полузащитником Гранитом Джакой.

На замену немцу и швейцарцу «канониры» намерены приобрести двух футболистов из Чемпионшипа. Речь идет о Джеймсе Мэддисоне из «Норвича» и Райане Фредериксе из «Фулхэма».

В нынешнем сезоне 21-летний Мэддисон провел 46 матчей, забил 15 голов и сделал 11 результативных передач. На счету 25-летнего Фредерикса девять голевых пасов в 42 встречах.

Отмечается, что цена на Мэддисона составляет 30 миллионов фунтов стерлингов.