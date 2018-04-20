Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анчелотти: «Арсенал»? Зависит от проектов, которые мне презентуют»

    Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением о решении главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера покинуть команду по окончании сезона. Также итальянец прокомментировал слухи о том, что он может возглавить лондонский клуб.

    «Венгер решил уйти, и это было потрясающим жестом силы. Он сотворил историю, и его следует уважать за это.

    «Канонирам» известно их будущее, и если я вхожу в их планы, то я рад этому с профессиональной точки зрения. Но пока ничего нет. Будущее зависит от планов и проектов, которые мне презентуют, все зависит не только от меня», – сказал Анчелотти.

    Арсен Венгер уходит из «Арсенала». Главные кадры большой истории

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2018 20:37
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +239

      Михас007 20 апреля 2018, 22:13

      давайте в Зенит

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11