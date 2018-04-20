Анчелотти: «Арсенал»? Зависит от проектов, которые мне презентуют»

Бывший главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился мнением о решении главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера покинуть команду по окончании сезона. Также итальянец прокомментировал слухи о том, что он может возглавить лондонский клуб.

«Венгер решил уйти, и это было потрясающим жестом силы. Он сотворил историю, и его следует уважать за это.

«Канонирам» известно их будущее, и если я вхожу в их планы, то я рад этому с профессиональной точки зрения. Но пока ничего нет. Будущее зависит от планов и проектов, которые мне презентуют, все зависит не только от меня», – сказал Анчелотти.

Арсен Венгер уходит из «Арсенала». Главные кадры большой истории