«Барселона» летом может сделать предложение «Аяксу» по ван де Беку

Центральный полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек находится в сфере интересов «Барселоны».

В нынешнем сезоне спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес тщательно следил за выступлениями 21-летнего футболиста и был впечатлен его действиями.

Контракт хавбека с амстердамским клубом рассчитан до 2022 года. Ожидается, что каталонцы сделают предложение «Аяксу» по игроку в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 37 матчах, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.