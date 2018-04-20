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    «Барселона» летом может сделать предложение «Аяксу» по ван де Беку

    Центральный полузащитник «Аякса» Донни ван де Бек находится в сфере интересов «Барселоны».

    В нынешнем сезоне спортивный директор сине-гранатовых Роберт Фернандес тщательно следил за выступлениями 21-летнего футболиста и был впечатлен его действиями.

    Контракт хавбека с амстердамским клубом рассчитан до 2022 года. Ожидается, что каталонцы сделают предложение «Аяксу» по игроку в летнее трансферное окно.

    В нынешнем сезоне ван де Бек принял участие в 37 матчах, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    20.04.2018 16:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 20 апреля 2018, 22:06

      круть

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