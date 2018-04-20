Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Селюк: «Приятнее проиграть «Ливерпулю» 0:7, чем вылететь от «Тосно». Считаю, Каррера должен уйти в отставку»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера должен покинуть свой пост после вылета из Кубка России. Красно-белые в полуфинале турнира проиграли «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

    «Приятнее проиграть «Ливерпулю» 0:7, чем вылететь от «Тосно». Считаю, Каррера должен уйти в отставку, забрав с собой Трабукки, которого я бы не подпустил ни к одному клубу в РФПЛ.

    Интересно, СМИ хоть будут объективны или будут искать положительные стороны? Где был Луиска?» – написал Селюк на своей странице в твиттере.

    Напомним, ранее руководство «Спартака» не раз заявляло, что победа в Кубке России является одной из приоритетных задач на сезон. В последний раз столичная команда завоевывала данный трофей в 2003 году.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2018 14:41
    Рекомендуем
    Комментарии46
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 12:17

      А кто ты такой и откуда вылез?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 20 апреля 2018, 22:31

      хохломаза тварь..... луиска был у твоей жены х.ём в пи..иске..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 20 апреля 2018, 20:11

      Хорош, нафиг! Я понимаю, если бы "Спартак" возили весь матч и раскатали бы 3:0, тогда - да...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 20 апреля 2018, 20:10

      дурак ? ну на кой черт бомбардир пиарит этих дебилов ??? червяков , селюков и т.д.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > Spartak 777 20 апреля 2018, 22:35

      наверно.больше материала не хватает или нравится людей стравливать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7392

      Старикан 20 апреля 2018, 19:12

      Наверное своего кого-то хочет протащить на место Карреры! Либо решил выпендриться и нас позлить...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      Aleksandr3112 > Старикан 21 апреля 2018, 06:24

      Да он просто чмо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 18:31

      Селюк уйди лучших с наших глаз долой!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1121

      Alex Flash > OfaZavr 20 апреля 2018, 22:37

      Точно: свернись и молчи.Низкорейтинговый элемент

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 20 апреля 2018, 18:27

      написал свои тупые размышления и теперь считает лайки и просмотры
      фу!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +478

      R-W_warrior 20 апреля 2018, 18:14

      А чё за тренер такой-Селюк?Не Барсу,случаем,тренирует?Чёт не припомню...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5873

      maygli > R-W_warrior 20 апреля 2018, 18:15

      Он шарики в кармане тренирует.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 20 апреля 2018, 17:58

      Поэтому и не прёт у Селюка с игроками, если считает проигрыш каким-то достоинством. И к Каррере какая-то странная личная антипатия. Так и хочется спросить: на чью мельницу воду льёшь, иуда?

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 20 апреля 2018, 17:55

      Этот Тосно в Кубке просто рок какой-то.
      Надо его переломить и лет десять не проигрывать Тосне.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11