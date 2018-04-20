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  • Селюк: «Приятнее проиграть «Ливерпулю» 0:7, чем вылететь от «Тосно». Считаю, Каррера должен уйти в отставку»

Селюк: «Приятнее проиграть «Ливерпулю» 0:7, чем вылететь от «Тосно». Считаю, Каррера должен уйти в отставку»

20 апреля 2018, 14:41
48

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера должен покинуть свой пост после вылета из Кубка России. Красно-белые в полуфинале турнира проиграли «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

«Приятнее проиграть «Ливерпулю» 0:7, чем вылететь от «Тосно». Считаю, Каррера должен уйти в отставку, забрав с собой Трабукки, которого я бы не подпустил ни к одному клубу в РФПЛ.

Интересно, СМИ хоть будут объективны или будут искать положительные стороны? Где был Луиска?» – написал Селюк на своей странице в твиттере.

Напомним, ранее руководство «Спартака» не раз заявляло, что победа в Кубке России является одной из приоритетных задач на сезон. В последний раз столичная команда завоевывала данный трофей в 2003 году.

Источник: Twitter
Россия. Кубок Спартак Тосно Ливерпуль Каррера Массимо Селюк Дмитрий
Комментарии (48)
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Dammit
1524224851
Всё, как всегда) Меньше года назад стал чемпионом, сейчас команда на втором месте, а уже "должен уйти". Мне, как фанату Локо прям напоминает ситуацию, когда Муслина уволили после Варегема, хотя команда играла классно и шла на первом месте.
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Диктор
1524228727
Хорошо что нам всем наплевать на твое мнение-руки прочь от Карреры.
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oyabun
1524229637
На самом деле ни то ни другое поражение одинаково неприятно. А призыв к Каррере уйти считаю прямой провокацией от недобросовестных конкурентов. Вы же спите и видите чтобы он от нас ушел. Да только хре... вам по всей..
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Полная Канистра
1524231119
к тебе у нас одна боооооольшая просьба //ИДИ НА Х..//
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Obojaemiy
1524231529
Ты бы клоун помолчал лучше!!! КОнечно ты лучше вместе со своим Траоре который дерево деревом. Пошел вон от нашего Карерры подальше!
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slavа0508
1524233969
Селюк это кто???Каррера тренер который привёл Спартак к чемпионству спустя 16,,,,и сейчас мы на 2 месте,,,,так за что увольнять Массимо??? подряд два сезона мало где становятся чемпионами,,,,
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Грыззь
1524235578
Уйди лучше сам. Куда нибудь в тайгу. Или на йух.
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мы_не_рабы
1524236316
Поэтому и не прёт у Селюка с игроками, если считает проигрыш каким-то достоинством. И к Каррере какая-то странная личная антипатия. Так и хочется спросить: на чью мельницу воду льёшь, иуда?
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VVM1964
1524236318
А, тебя " кусок дерьма " никто не спрашивал .
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OfaZavr
1524238291
Селюк уйди лучших с наших глаз долой!
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