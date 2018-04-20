Селюк: «Приятнее проиграть «Ливерпулю» 0:7, чем вылететь от «Тосно». Считаю, Каррера должен уйти в отставку»

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что главный тренер «Спартака» Массимо Каррера должен покинуть свой пост после вылета из Кубка России. Красно-белые в полуфинале турнира проиграли «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти).

«Приятнее проиграть «Ливерпулю» 0:7, чем вылететь от «Тосно». Считаю, Каррера должен уйти в отставку, забрав с собой Трабукки, которого я бы не подпустил ни к одному клубу в РФПЛ.

Интересно, СМИ хоть будут объективны или будут искать положительные стороны? Где был Луиска?» – написал Селюк на своей странице в твиттере.

Напомним, ранее руководство «Спартака» не раз заявляло, что победа в Кубке России является одной из приоритетных задач на сезон. В последний раз столичная команда завоевывала данный трофей в 2003 году.