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  • Глеб: «Думаю, руководство «Арсенала» поставит памятник Венгеру. Он это заслужил»

Глеб: «Думаю, руководство «Арсенала» поставит памятник Венгеру. Он это заслужил»

20 апреля 2018, 14:21
7

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб выразил надежду, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер не завершит карьеру после ухода из лондонского клуба.

Сегодня стало известно, что француз, возглавляющий «Арсенал» с 1996 года, покинет свой пост в конце сезона.

«Можно сказать, что уходит эпоха. Венгер – это «Арсенал, а «Арсенал» – это Венгер. Сложно сказать, как будет без него. Сейчас фанаты «Арсенала» недовольны Арсеном, но, возможно, скоро они будут жалеть, что он ушел. Венгер безумно любит футбол, а «Арсенал» для него как ребенок. Он отдал этому клубу много лет жизни, эмоций и здоровья. Думаю, руководство «Арсенала» поставит Арсену памятник. Он заслужил этого как никто другой.

Венгер – очень добрый, искренний и порядочный человек. Каждый игрок всегда ощущал его неимоверную поддержку. Венгер – лучший тренер в моей карьере, от общения с которым я получал только удовольствие. Надеюсь, он не завершит свою тренерскую карьеру, а будет работать дальше. Это сильнейший специалист, таких мало в мире», – сказал Глеб.

Источник: Чемпионат.ком
Англия. Премьер-лига Арсенал Глеб Александр Венгер Арсен
Комментарии (7)
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Almazovich
1524225958
Согласен стоит поставить памятник - заслужил!
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koli4ka
1524228703
даже и не сомневаюсь,что из пластилина обязательно слепят...
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mutabor0992
1524233695
+100500 Полностью согласен с Глебом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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OfaZavr
1524238104
согласен на все 100! все верно сказал.
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deinego77@yandex.ru
1524256053
Правильно и это здорово!!!
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zigbert
1524301824
Заслужил.
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