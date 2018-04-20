Глеб: «Думаю, руководство «Арсенала» поставит памятник Венгеру. Он это заслужил»

Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб выразил надежду, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер не завершит карьеру после ухода из лондонского клуба.

Сегодня стало известно, что француз, возглавляющий «Арсенал» с 1996 года, покинет свой пост в конце сезона.

«Можно сказать, что уходит эпоха. Венгер – это «Арсенал, а «Арсенал» – это Венгер. Сложно сказать, как будет без него. Сейчас фанаты «Арсенала» недовольны Арсеном, но, возможно, скоро они будут жалеть, что он ушел. Венгер безумно любит футбол, а «Арсенал» для него как ребенок. Он отдал этому клубу много лет жизни, эмоций и здоровья. Думаю, руководство «Арсенала» поставит Арсену памятник. Он заслужил этого как никто другой.

Венгер – очень добрый, искренний и порядочный человек. Каждый игрок всегда ощущал его неимоверную поддержку. Венгер – лучший тренер в моей карьере, от общения с которым я получал только удовольствие. Надеюсь, он не завершит свою тренерскую карьеру, а будет работать дальше. Это сильнейший специалист, таких мало в мире», – сказал Глеб.