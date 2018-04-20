Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Глеб: «Думаю, руководство «Арсенала» поставит памятник Венгеру. Он это заслужил»

    Бывший полузащитник «Арсенала» Александр Глеб выразил надежду, что главный тренер «канониров» Арсен Венгер не завершит карьеру после ухода из лондонского клуба.

    Сегодня стало известно, что француз, возглавляющий «Арсенал» с 1996 года, покинет свой пост в конце сезона.

    «Можно сказать, что уходит эпоха. Венгер – это «Арсенал, а «Арсенал» – это Венгер. Сложно сказать, как будет без него. Сейчас фанаты «Арсенала» недовольны Арсеном, но, возможно, скоро они будут жалеть, что он ушел. Венгер безумно любит футбол, а «Арсенал» для него как ребенок. Он отдал этому клубу много лет жизни, эмоций и здоровья. Думаю, руководство «Арсенала» поставит Арсену памятник. Он заслужил этого как никто другой.

    Венгер – очень добрый, искренний и порядочный человек. Каждый игрок всегда ощущал его неимоверную поддержку. Венгер – лучший тренер в моей карьере, от общения с которым я получал только удовольствие. Надеюсь, он не завершит свою тренерскую карьеру, а будет работать дальше. Это сильнейший специалист, таких мало в мире», – сказал Глеб.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2018 14:21
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 12:10

      Заслужил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 20 апреля 2018, 23:27

      Правильно и это здорово!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 18:28

      согласен на все 100! все верно сказал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 20 апреля 2018, 17:14

      +100500 Полностью согласен с Глебом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      koli4ka 20 апреля 2018, 15:51

      даже и не сомневаюсь,что из пластилина обязательно слепят...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 > koli4ka 20 апреля 2018, 23:29

      Тебя дурака когда нибудь бомжи слепят...... Лоха!!!!!!!!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 20 апреля 2018, 15:05

      Согласен стоит поставить памятник - заслужил!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11