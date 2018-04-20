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    Адилсон: «Самый крутой российский футболист – Глушаков. Всегда нравилась его игра»

    Полузащитник «Атлетико Минейро» Адилсон, выступавший в своей время за «Ахмат», назвал самых лучших футболистов, против которых ему довелось играть в РФПЛ.

    – Самый крутой бразилец, против которого вы играли в России?

    – Наверное, Халк. Он больше других выделялся в то время. Говорю не потому, что против него было трудно играть. Халк добился больших успехов в России.

    – А самый крутой русский?

    – Сейчас трудно выбрать, очень много хороших молодых парней появилось. Назову Глушакова – он играет на той же позиции, что и я. И его игра мне всегда нравилась.

    – Видели ли вы его игру в товарищеском матче Россия – Бразилия?

    – Не очень хорошо вышло, но тогда вся команда показала не выдающийся футбол. По-моему, сборная России с большим уважением отнеслась к бразильцам, играла слишком близко к своей штрафной. Хотя у нее было несколько неплохих моментов в контратаках. Лично я ожидал, что Россия будет чуть больше играть в атаку, создавать больше опасных моментов. Но получилось, что вся команда сыграла плохо.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2018 12:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 11:46

      Говорить об этом лучше не сейчас.

      1
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      Рейтинг: +236

      Viktor781 21 апреля 2018, 02:50

      Да, Глушаков самый перспективный.

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 21 апреля 2018, 01:10

      Глушаков наше все)))) Символично

      1
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      Рейтинг: +309

      Ден71 21 апреля 2018, 00:13

      Ну наверное господин Адилсон, не смотрел последний матч. Вообще трудно назвать в России лучшего, Есть люди которые пашут и стараются, но нет большого таланта, но есть старание. Но есть и более одаренные, но проваливают игры, и верней всего из за своей лени, ведь зарплата от этого не уменьшается, а со временем играть уже на уровне получается все реже. ))

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 апреля 2018, 18:14

      да уж, недавно собственными глазами убедились))

      3
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      Рейтинг: +33444

      oyabun 20 апреля 2018, 14:36

      Звучит как издевательская насмешка. После прошедшего то матча.

      5
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 20 апреля 2018, 13:40

      А мне не нравится

      2
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      Рейтинг: +271

      artem 81 20 апреля 2018, 13:25

      Да у нас все крутые))) Адилсон посмотри матч сборной одна крутизна...

      1
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