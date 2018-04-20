Адилсон: «Самый крутой российский футболист – Глушаков. Всегда нравилась его игра»

Полузащитник «Атлетико Минейро» Адилсон, выступавший в своей время за «Ахмат», назвал самых лучших футболистов, против которых ему довелось играть в РФПЛ.
– Самый крутой бразилец, против которого вы играли в России?
– Наверное, Халк. Он больше других выделялся в то время. Говорю не потому, что против него было трудно играть. Халк добился больших успехов в России.
– А самый крутой русский?
– Сейчас трудно выбрать, очень много хороших молодых парней появилось. Назову Глушакова – он играет на той же позиции, что и я. И его игра мне всегда нравилась.
– Видели ли вы его игру в товарищеском матче Россия – Бразилия?
– Не очень хорошо вышло, но тогда вся команда показала не выдающийся футбол. По-моему, сборная России с большим уважением отнеслась к бразильцам, играла слишком близко к своей штрафной. Хотя у нее было несколько неплохих моментов в контратаках. Лично я ожидал, что Россия будет чуть больше играть в атаку, создавать больше опасных моментов. Но получилось, что вся команда сыграла плохо.