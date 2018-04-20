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  • Адилсон: «Самый крутой российский футболист – Глушаков. Всегда нравилась его игра»

Адилсон: «Самый крутой российский футболист – Глушаков. Всегда нравилась его игра»

20 апреля 2018, 12:34
9

Полузащитник «Атлетико Минейро» Адилсон, выступавший в своей время за «Ахмат», назвал самых лучших футболистов, против которых ему довелось играть в РФПЛ.

– Самый крутой бразилец, против которого вы играли в России?

– Наверное, Халк. Он больше других выделялся в то время. Говорю не потому, что против него было трудно играть. Халк добился больших успехов в России.

– А самый крутой русский?

– Сейчас трудно выбрать, очень много хороших молодых парней появилось. Назову Глушакова – он играет на той же позиции, что и я. И его игра мне всегда нравилась.

– Видели ли вы его игру в товарищеском матче Россия – Бразилия?

– Не очень хорошо вышло, но тогда вся команда показала не выдающийся футбол. По-моему, сборная России с большим уважением отнеслась к бразильцам, играла слишком близко к своей штрафной. Хотя у нее было несколько неплохих моментов в контратаках. Лично я ожидал, что Россия будет чуть больше играть в атаку, создавать больше опасных моментов. Но получилось, что вся команда сыграла плохо.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Атлетико Минейро Глушаков Денис Халк Адилсон
Комментарии (9)
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VVM1964
1524218083
Очень своевременно . )))
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artem 81
1524219934
Да у нас все крутые))) Адилсон посмотри матч сборной одна крутизна...
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babenko1977
1524220819
А мне не нравится
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oyabun
1524224193
Звучит как издевательская насмешка. После прошедшего то матча.
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OfaZavr
1524237270
да уж, недавно собственными глазами убедились))
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Ден71
1524258829
Ну наверное господин Адилсон, не смотрел последний матч. Вообще трудно назвать в России лучшего, Есть люди которые пашут и стараются, но нет большого таланта, но есть старание. Но есть и более одаренные, но проваливают игры, и верней всего из за своей лени, ведь зарплата от этого не уменьшается, а со временем играть уже на уровне получается все реже. ))
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Gornostay
1524262209
Глушаков наше все)))) Символично
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Viktor781
1524268232
Да, Глушаков самый перспективный.
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zigbert
1524300390
Говорить об этом лучше не сейчас.
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