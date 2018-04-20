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    Парфенов: «В «Тосно» не платят ведь не одному-двум, а всем»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов отметил, что даже на фоне финансовых проблем клуба команда показывает в играх боевой характер.

    «Тосно» вышел в финал Кубка России, обыграв «Спартак» в серии пенальти 5:4. В РФПЛ команда идет на 15-м месте в турнирной таблице, отставая от спасительной 12-й строчки на шесть очков за четыре тура до завершения чемпионата.

    – Одна из главных проблем «Тосно» – финансовая. Например, генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко не скрывает, что есть большая задолженность по премиальным. Как мотивировать людей в подобной ситуации?

    – То, что говорится в раздевалке, там и остается. Но наши выступления как раз свидетельствуют о том, что командный дух на уровне. Не платят ведь не одному-двум, а всем. Проще всего было бы поднять руки, но все ребята остались и продолжают бороться на поле.

    – А руководство дает какие-то гарантии?

    – Это лучше у него и спросить. Сидеть, плакаться я не собираюсь, работать нужно. Самая простая и, считаю, правильная позиция.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.04.2018 06:05
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 21 апреля 2018, 09:14

      ...сразу хочу опустить моральный аспект, и сказать о реальных вещах! - Парфёнов, ты ,возможно - хороший человек, и был неплохим футболистом, и сделал себе имя именно в Спартаке!...скажи мне, зачем???, что ты кому доказал?...ты удовлетворил своё тщеславие!?, ты - величайший тренер!!!!???...я не хочу конкретизировать, умный прочитает между строк!, но ты, Парфёнов мог бы и "подсказать" своим подопечным, что в этом полуфинале не надо "убивать" своего, хотя и в прошлом, но "родителя", тем более - в день его рождения...я не призываю к нечестным поступкам!, но в жизни иногда случаются моменты, когда не грешно пойти на компромисс с совестью!...Все мы - люди! ,и наверняка у каждого из нас возникала в жизни подобная дилемма!...и дело даже не в Глушакове, который "похоронил" не только конкурентов, но и себя самого( у не него явный спад), а ТЫ бы , Парфёнов оказал достойное сопротивление Локо, Зениту и ЦСКА( 1 - 14)!?, и я бы поверил тебе!!!...жизнь рассудит тебя!...а я желаю тебе благополучного возвращения в ФНЛ(((...Прошу вас всех учесть, что высказал только своё мнение!, и сказал о том, как бы поступил лично я будучи Парфёновым...Играйте в футбол!, и никогда не забывайте о своих корнях, кто вы, и откуда!

      2
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      Рейтинг: +100711

      zigbert > кеша_КБ 21 апреля 2018, 10:40

      Осветил все замечательно.

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      Рейтинг: +512

      gari69 20 апреля 2018, 16:38

      Уралан в своё время тоже показывал боевой характер, где сейчас герои Калмыкии?

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 20 апреля 2018, 14:48

      Неужто и за Кубок РФ не заплатят?

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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > prezent2017 20 апреля 2018, 14:53

      его ещё выиграть надо)

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      Рейтинг: +24996

      bset 20 апреля 2018, 14:43

      И только грамотный Павел ни о чем не парится. Ему зарплату Динамо платит. Главный футбольный бизнесмен 21-го века. Круче только Гинер.

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      Рейтинг: +691

      retiremen > bset 20 апреля 2018, 16:21

      Ну почему же, там и Жигулев поливает на всю катушку.

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      Рейтинг: +24996

      bset > retiremen 20 апреля 2018, 17:06

      Ну это неинтересно. Вот не принадлежать клубу и получать от него зарплату - вот это топ. Я не удивлюсь, если по окончанию сезона Пашка подпишет контракт с Динамо на более выгодных для себя условиях без необходимости за них выступать. А играть продолжит за Тосно в ФНЛ.

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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 20 апреля 2018, 10:26

      Вот по этому Спартак и проиграл вам ,чтоб вам хоть что нибудь заплатили.

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      Рейтинг: -11

      petropavlovan 20 апреля 2018, 10:20

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma

      -4
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 20 апреля 2018, 10:03

      Не смотря ни на что Тосно сотворил сенсацию

      0
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 20 апреля 2018, 08:59

      Заслуживает уважение работа Парфенова! Удачи ему и не останавливаться в личном росте!

      3
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      Рейтинг: +205

      chegevaro 20 апреля 2018, 08:44

      Г - Гордость )

      0
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      Рейтинг: +481

      belrus21 20 апреля 2018, 07:32

      Молодец. Не баблом одним Русь держится

      3
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      Рейтинг: +5422

      _Marqella_ > belrus21 20 апреля 2018, 08:35

      Если ты не знаешь, но Парфёнов украинец....))

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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog > _Marqella_ 20 апреля 2018, 08:44

      Он Русский и это главное

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      Рейтинг: +5422

      _Marqella_ > Smoking_dog 20 апреля 2018, 08:50

      Откуда он русский то???? хохол он !!!!

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > belrus21 20 апреля 2018, 08:56

      Ты про Киевскую???)))

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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog > _Marqella_ 20 апреля 2018, 09:20

      на украине проживает 8 000 000 Русских и он один из них.Так понятно?

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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат > _Marqella_ 20 апреля 2018, 11:34

      То и показывает,что сало крепко любит...)))

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