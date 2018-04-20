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Парфенов: «В «Тосно» не платят ведь не одному-двум, а всем»

20 апреля 2018, 06:05
23

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов отметил, что даже на фоне финансовых проблем клуба команда показывает в играх боевой характер.

«Тосно» вышел в финал Кубка России, обыграв «Спартак» в серии пенальти 5:4. В РФПЛ команда идет на 15-м месте в турнирной таблице, отставая от спасительной 12-й строчки на шесть очков за четыре тура до завершения чемпионата.

– Одна из главных проблем «Тосно» – финансовая. Например, генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко не скрывает, что есть большая задолженность по премиальным. Как мотивировать людей в подобной ситуации?

– То, что говорится в раздевалке, там и остается. Но наши выступления как раз свидетельствуют о том, что командный дух на уровне. Не платят ведь не одному-двум, а всем. Проще всего было бы поднять руки, но все ребята остались и продолжают бороться на поле.

– А руководство дает какие-то гарантии?

– Это лучше у него и спросить. Сидеть, плакаться я не собираюсь, работать нужно. Самая простая и, считаю, правильная позиция.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Тосно Парфенов Дмитрий
Комментарии (23)
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belrus21
1524198726
Молодец. Не баблом одним Русь держится
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Pro100Kid
1524203970
Заслуживает уважение работа Парфенова! Удачи ему и не останавливаться в личном росте!
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Юрий Б.
1524207785
Не смотря ни на что Тосно сотворил сенсацию
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petropavlovan
1524208839
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://tok.pw/kachokdoma
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Сержтир
1524209179
Вот по этому Спартак и проиграл вам ,чтоб вам хоть что нибудь заплатили.
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VVM1964
1524213133
Может Спартаку тоже з\п не платить ( ну хотя бы 1 месяц ) .
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bset
1524224617
И только грамотный Павел ни о чем не парится. Ему зарплату Динамо платит. Главный футбольный бизнесмен 21-го века. Круче только Гинер.
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prezent2017
1524224922
Неужто и за Кубок РФ не заплатят?
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gari69
1524231508
Уралан в своё время тоже показывал боевой характер, где сейчас герои Калмыкии?
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кеша_КБ
1524291240
...сразу хочу опустить моральный аспект, и сказать о реальных вещах! - Парфёнов, ты ,возможно - хороший человек, и был неплохим футболистом, и сделал себе имя именно в Спартаке!...скажи мне, зачем???, что ты кому доказал?...ты удовлетворил своё тщеславие!?, ты - величайший тренер!!!!???...я не хочу конкретизировать, умный прочитает между строк!, но ты, Парфёнов мог бы и "подсказать" своим подопечным, что в этом полуфинале не надо "убивать" своего, хотя и в прошлом, но "родителя", тем более - в день его рождения...я не призываю к нечестным поступкам!, но в жизни иногда случаются моменты, когда не грешно пойти на компромисс с совестью!...Все мы - люди! ,и наверняка у каждого из нас возникала в жизни подобная дилемма!...и дело даже не в Глушакове, который "похоронил" не только конкурентов, но и себя самого( у не него явный спад), а ТЫ бы , Парфёнов оказал достойное сопротивление Локо, Зениту и ЦСКА( 1 - 14)!?, и я бы поверил тебе!!!...жизнь рассудит тебя!...а я желаю тебе благополучного возвращения в ФНЛ(((...Прошу вас всех учесть, что высказал только своё мнение!, и сказал о том, как бы поступил лично я будучи Парфёновым...Играйте в футбол!, и никогда не забывайте о своих корнях, кто вы, и откуда!
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