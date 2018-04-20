Парфенов: «В «Тосно» не платят ведь не одному-двум, а всем»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов отметил, что даже на фоне финансовых проблем клуба команда показывает в играх боевой характер.

«Тосно» вышел в финал Кубка России, обыграв «Спартак» в серии пенальти 5:4. В РФПЛ команда идет на 15-м месте в турнирной таблице, отставая от спасительной 12-й строчки на шесть очков за четыре тура до завершения чемпионата.

– Одна из главных проблем «Тосно» – финансовая. Например, генеральный директор клуба Вячеслав Матюшенко не скрывает, что есть большая задолженность по премиальным. Как мотивировать людей в подобной ситуации?

– То, что говорится в раздевалке, там и остается. Но наши выступления как раз свидетельствуют о том, что командный дух на уровне. Не платят ведь не одному-двум, а всем. Проще всего было бы поднять руки, но все ребята остались и продолжают бороться на поле.

– А руководство дает какие-то гарантии?

– Это лучше у него и спросить. Сидеть, плакаться я не собираюсь, работать нужно. Самая простая и, считаю, правильная позиция.