Халилходжич намерен судиться с Федерацией футбола Японии за увольнение из сборной

Бывший главный тренер сборной Японии Вахид Халилходжич не согласен со своим увольнением, сообщает L’Equipe. На данный момент боснийский специалист так и не подписал соглашение о разрыве контракта с Федерацией футбола Японии.

Халилходжич рассчитывает в ближайшее время провести встречу с руководством сборной Японии, чтобы обсудить обстоятельства увольнения. Он намерен судиться с федерацией, так как считает свою отставку необоснованной.

Напомним, босниец возглавил национальную команду Японии в марте 2015 года.