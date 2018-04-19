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    Халилходжич намерен судиться с Федерацией футбола Японии за увольнение из сборной

    Бывший главный тренер сборной Японии Вахид Халилходжич не согласен со своим увольнением, сообщает L’Equipe. На данный момент боснийский специалист так и не подписал соглашение о разрыве контракта с Федерацией футбола Японии.

    Халилходжич рассчитывает в ближайшее время провести встречу с руководством сборной Японии, чтобы обсудить обстоятельства увольнения. Он намерен судиться с федерацией, так как считает свою отставку необоснованной.

    Напомним, босниец возглавил национальную команду Японии в марте 2015 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2018 11:30
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