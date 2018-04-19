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  • Бывший футболист сборной Англии заплатил брату, чтобы тот не выдал свою гей-ориентацию

Бывший футболист сборной Англии заплатил брату, чтобы тот не выдал свою гей-ориентацию

19 апреля 2018, 10:29
4

Экс-футболист сборной Англии Джон Фашану рассказал, что в свое время вынужден был заплатить своему брату Джастину 75 тысяч фунтов стерлингов за то, чтобы тот не рассказывал о своей ориентации. Позже тот все же раскрыл этот секрет, а в 1998 году покончил жизнь самоубийством.

«Все это было из-за недостатка образования. Я понимаю, что был тогда для Джастина настоящим чудовищем, заплатив ему 75 тысяч, чтобы он не говорил об этом.

У нас в семье тогда была сложная ситуация, мать находилась при смерти из-за рака, поэтому я просто хотел сохранить спокойствие вокруг нас», – рассказал Джон в утреннем шоу на ITV.

Напомним, Джастин Фашану стал первым темнокожим футболистом, чья трансферная стоимость составила миллион фунтов стерлингов (1981 год). В 1990 году совершил свой каминг-аут, объявив прессе о своей гомосексуальной ориентации, в связи с чем стал первым в мире профессиональным футболистом, сделавшим это.

В 1998 году Фашану покончил жизнь самоубийством из-за давления со стороны тренера, команды и «желтой прессы». Его обвиняли в том, что он в пьяном виде пытался изнасиловать 17-летнего парня. Позже обвинения были сняты за недостаточностью доказательств.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест
Комментарии (4)
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Stavropolets
1524130090
Я думал на футбольном сайте нахожусь, а тут всякую фигню пишут
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Ruryu
1524133146
Охренеть,какая новость... нам это зачем???
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mutabor0992
1524140209
Бар "Голубая устрица".
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acor94
1524144445
Представляю ситуацию. - Эй брат, давай я дам тебе 75 тыщ а ты никому не скажешь что *****. - А ты *****???
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