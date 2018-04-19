Бывший футболист сборной Англии заплатил брату, чтобы тот не выдал свою гей-ориентацию

Экс-футболист сборной Англии Джон Фашану рассказал, что в свое время вынужден был заплатить своему брату Джастину 75 тысяч фунтов стерлингов за то, чтобы тот не рассказывал о своей ориентации. Позже тот все же раскрыл этот секрет, а в 1998 году покончил жизнь самоубийством.

«Все это было из-за недостатка образования. Я понимаю, что был тогда для Джастина настоящим чудовищем, заплатив ему 75 тысяч, чтобы он не говорил об этом.

У нас в семье тогда была сложная ситуация, мать находилась при смерти из-за рака, поэтому я просто хотел сохранить спокойствие вокруг нас», – рассказал Джон в утреннем шоу на ITV.

Напомним, Джастин Фашану стал первым темнокожим футболистом, чья трансферная стоимость составила миллион фунтов стерлингов (1981 год). В 1990 году совершил свой каминг-аут, объявив прессе о своей гомосексуальной ориентации, в связи с чем стал первым в мире профессиональным футболистом, сделавшим это.

В 1998 году Фашану покончил жизнь самоубийством из-за давления со стороны тренера, команды и «желтой прессы». Его обвиняли в том, что он в пьяном виде пытался изнасиловать 17-летнего парня. Позже обвинения были сняты за недостаточностью доказательств.