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    ЦСКА в 17-й раз подряд будет участвовать в еврокубках

    Накануне состоялся перенесенный матч 23-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА принимал в Москве «Амкар». Игра завершилась со счетом 3:0. Благодаря этой победе армейцы гарантировали себе участие в еврокубках на следующий сезон.

    После 26-туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, набрав 48 очков. Столичные футболисты обеспечили себе как минимум пятое место в таблице и участие в Лиге Европы.

    Для ЦСКА будущий еврокубковый сезон станет 17-м подряд. В истории российского футбола – это самая продолжительная серия. В последний раз армейцы не участвовали в европейских клубных турнирах в сезоне-2001/02.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2018 10:04
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 апреля 2018, 17:53

      В ЛЕ с пятого места.

      0
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 19 апреля 2018, 13:37

      Это хорошо...

      1
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 19 апреля 2018, 12:39

      Всех армейцев с победой) Не хотелось бы конечно опять на квалификацию ЛЧ попасть,лучше напрямую

      3
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 19 апреля 2018, 12:37

      Стабильность- признак мастерства! Засчет стабильности теперь ЛЧ представлена 3-ей командой.Растет конкуренция.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 19 апреля 2018, 12:29

      Спартак: С 1980/81 по 2004/05 принимал участие в 24 розыгрышах ЕК подряд!
      И только 8-е место в чемпионате-2004 прервало эту серию...

      2
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      Рейтинг: +1713

      volfrik > vick-north-west 19 апреля 2018, 12:46

      Хорошая серия)

      2
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      Рейтинг: +1743

      Alex Y > vick-north-west 19 апреля 2018, 17:14

      В статистике советский союз не считают

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > vick-north-west 19 апреля 2018, 17:54

      И чего добился?

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > prezent2017 19 апреля 2018, 20:09

      В полуфенале кубка чемпионов играл,,,,шесть побед в группе ЛЧ,,,,пока такого результата не кто из наших не повторил,,,

      0
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 19 апреля 2018, 12:18

      стабильность

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 19 апреля 2018, 10:59

      а почему про Зенит не пишут они тоже обеспечили как минимум 5 место и любимую ЛЕ

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 > Garrincha58 19 апреля 2018, 11:10

      тут дело в продолжительности непрерывного участия

      6
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      Рейтинг: +1816

      gor77 19 апреля 2018, 10:45

      Вот так-так!!!! Иногда статистика удивляет!!!
      Всех кто работает в структуре клуба, тренеров, спортсменов, болельщиков "ЦСКА" поздравляю!!!

      15
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      Рейтинг: +265

      Tim-Timmy 19 апреля 2018, 10:34

      Вот так то! Выжимаются каждый раз, вот и результат!

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 10:29

      молодцы, поздравляю! при всех сложностях и проблемах это реально круто!

      14
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > OfaZavr 19 апреля 2018, 10:31

      согласен, а как по другому... учитывая, что финансовый и кадровый голод...

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      Рейтинг: +24996

      bset > OfaZavr 19 апреля 2018, 12:41

      Спасибо. Приятно видеть от болельщика Спартака. Извини, промахнулся и минусанул...

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