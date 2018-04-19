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ЦСКА в 17-й раз подряд будет участвовать в еврокубках

19 апреля 2018, 10:04
20

Накануне состоялся перенесенный матч 23-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА принимал в Москве «Амкар». Игра завершилась со счетом 3:0. Благодаря этой победе армейцы гарантировали себе участие в еврокубках на следующий сезон.

После 26-туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, набрав 48 очков. Столичные футболисты обеспечили себе как минимум пятое место в таблице и участие в Лиге Европы.

Для ЦСКА будущий еврокубковый сезон станет 17-м подряд. В истории российского футбола – это самая продолжительная серия. В последний раз армейцы не участвовали в европейских клубных турнирах в сезоне-2001/02.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (20)
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cska-62
1524122142
Всех армейских болельщиков поздравляю! При всей критике Гинера (иногда справедливой, иногда нет) - это его заслуга!
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VeniaminS
1524122524
Нормально,так держать!!!
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Чикомас
1524122811
При таких вложениях (особенно последнее время), это реальный повод для гордости..
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OfaZavr
1524122953
молодцы, поздравляю! при всех сложностях и проблемах это реально круто!
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Tim-Timmy
1524123298
Вот так то! Выжимаются каждый раз, вот и результат!
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gor77
1524123959
Вот так-так!!!! Иногда статистика удивляет!!! Всех кто работает в структуре клуба, тренеров, спортсменов, болельщиков "ЦСКА" поздравляю!!!
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vick-north-west
1524130181
Спартак: С 1980/81 по 2004/05 принимал участие в 24 розыгрышах ЕК подряд! И только 8-е место в чемпионате-2004 прервало эту серию...
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petrucho-spb
1524130663
Стабильность- признак мастерства! Засчет стабильности теперь ЛЧ представлена 3-ей командой.Растет конкуренция.
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Mirex_CSKA
1524130769
Всех армейцев с победой) Не хотелось бы конечно опять на квалификацию ЛЧ попасть,лучше напрямую
Ответить
Obi Wan
1524134221
Это хорошо...
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