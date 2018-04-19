ЦСКА в 17-й раз подряд будет участвовать в еврокубках

Накануне состоялся перенесенный матч 23-го тура РФПЛ, в котором ЦСКА принимал в Москве «Амкар». Игра завершилась со счетом 3:0. Благодаря этой победе армейцы гарантировали себе участие в еврокубках на следующий сезон.

После 26-туров ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РФПЛ, набрав 48 очков. Столичные футболисты обеспечили себе как минимум пятое место в таблице и участие в Лиге Европы.

Для ЦСКА будущий еврокубковый сезон станет 17-м подряд. В истории российского футбола – это самая продолжительная серия. В последний раз армейцы не участвовали в европейских клубных турнирах в сезоне-2001/02.