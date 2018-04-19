Виейра может заменить Венгера в «Арсенале»

Очередным кандидатом на пост главного тренера «Арсенала» стал бывший футболист этой команды Патрик Виейра. Он может заменить в лондонском клубе Арсена Венгера.

Известно, что французский специалист находится на грани того, чтобы покинуть свой пост по окончании текущего сезона. Им недовольны как болельщики команды, так и руководство клуба. Основной причиной такого недовольства являются слабые результаты «Арсенала» на протяжении долгого времени.

Виейра в данный момент работает в МЛС. В США он возглавляет команду «Нью-Йорк Сити».