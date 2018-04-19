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    Виейра может заменить Венгера в «Арсенале»

    Очередным кандидатом на пост главного тренера «Арсенала» стал бывший футболист этой команды Патрик Виейра. Он может заменить в лондонском клубе Арсена Венгера.

    Известно, что французский специалист находится на грани того, чтобы покинуть свой пост по окончании текущего сезона. Им недовольны как болельщики команды, так и руководство клуба. Основной причиной такого недовольства являются слабые результаты «Арсенала» на протяжении долгого времени.

    Виейра в данный момент работает в МЛС. В США он возглавляет команду «Нью-Йорк Сити».

    Источник: Daily Mail

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    19.04.2018 09:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +585

      tilvan 19 апреля 2018, 11:17

      Смысл ему уходить посреди их сезона?
      Так можно перебирать всех игроков чемпионского состава.

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