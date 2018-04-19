Гилерме: «Чемпионство в руках у «Локомотива», его нельзя отпускать»

Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал результат матча 23-го тура РФПЛ против «Ахмата» (0:0).

– «Ахмат» борется за то, чтобы остаться в премьер-лиге, а мы – за титул. В первом тайме у нас было три момента. Когда играем с такими закрытыми соперниками, нужно забивать быстрый гол. Тогда было бы легче. Во втором тайме бились до конца. Молодец вратарь у «Ахмата» – выручил в невероятной ситуации.

– Все считают, сколько «Локо» нужно набрать очков, чтобы стать чемпионом. В команде тоже подсчитывают?

– Нет, мы о каждой следующе игре думаем. Скоро матч с «Уфой», которая играет так же, как и «Ахмат». Так что будет тяжело.

– Есть уверенность, что «Локо» с психологической точки зрения справится?

– Давления нет, только ответственность. Чемпионство в руках, его нельзя отпускать.

– Не хватало Денисова?

– Гарик – тот игрок, который помогает выходить из обороны в атаку. И когда мы без мяча, хорошо умеет прессинговать соперника.

Железнодорожники занимают первую строчку в таблице с 56-ю очками. У «Спартака», который идет вторым, 50 очков.