Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Гилерме: «Чемпионство в руках у «Локомотива», его нельзя отпускать»

Гилерме: «Чемпионство в руках у «Локомотива», его нельзя отпускать»

19 апреля 2018, 01:44
14

Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал результат матча 23-го тура РФПЛ против «Ахмата» (0:0).

– «Ахмат» борется за то, чтобы остаться в премьер-лиге, а мы – за титул. В первом тайме у нас было три момента. Когда играем с такими закрытыми соперниками, нужно забивать быстрый гол. Тогда было бы легче. Во втором тайме бились до конца. Молодец вратарь у «Ахмата» – выручил в невероятной ситуации.

– Все считают, сколько «Локо» нужно набрать очков, чтобы стать чемпионом. В команде тоже подсчитывают?

– Нет, мы о каждой следующе игре думаем. Скоро матч с «Уфой», которая играет так же, как и «Ахмат». Так что будет тяжело.

– Есть уверенность, что «Локо» с психологической точки зрения справится?

– Давления нет, только ответственность. Чемпионство в руках, его нельзя отпускать.

– Не хватало Денисова?

– Гарик – тот игрок, который помогает выходить из обороны в атаку. И когда мы без мяча, хорошо умеет прессинговать соперника.

Железнодорожники занимают первую строчку в таблице с 56-ю очками. У «Спартака», который идет вторым, 50 очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Гилерме
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ДСА
1524104688
Теперь надо проиграть и снова почувствовать дыхание сзади
Ответить
DeutschlandUberAlles
1524107076
Чемпионами должны становиться команды с характером, с почерком фирменным. Это есть только у ЦСКА, Спартака и Зенита. Локомотив он не рыба не мясо.
Ответить
vick-north-west
1524108277
Ну еще разок пусть станет... 2, 4, 8, 18, 38... - это годы чемпионства Локомотива.
Ответить
пряник929
1524110861
Локо будет чемпионом, но не надо сейчас отмечать начинать.....
Ответить
bumer_moscow
1524111247
жмите
Ответить
zigbert
1524116228
Сейчас каждая победа на вес золота.
Ответить
m40
1524127293
За 4 игры у Спартака разница 6 очков. С такой игрой как вчера, Спартаку бы 2 место удержать. У ЦСКА и Зенита 8 очков. Разве они догонят паровозов? Тем более конкуренты играют между собой
Ответить
Аэратор
1524129494
если локо сделает уфу, то 99% они чемпионы.
Ответить
Loko_Roma
1524131967
Да матч с Уфой определяющий как ни крути, Спартак в оставшихся играх ооки потеряет точно.
Ответить
Главные новости
Глушенкова оценили на уровне «Барселоны»
14:00
Радимов – об 11-метровом в пользу «Зенита»: «Соболев дорисовал, но это действительно пенальти»
13:24
3
Бывшая жена Зобнина объяснила развод с игроком «Спартака»
13:15
4
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
2
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
3
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Все новости
Все новости
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
18
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+