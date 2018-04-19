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    Гилерме: «Чемпионство в руках у «Локомотива», его нельзя отпускать»

    Голкипер «Локомотива» Гилерме прокомментировал результат матча 23-го тура РФПЛ против «Ахмата» (0:0).

    – «Ахмат» борется за то, чтобы остаться в премьер-лиге, а мы – за титул. В первом тайме у нас было три момента. Когда играем с такими закрытыми соперниками, нужно забивать быстрый гол. Тогда было бы легче. Во втором тайме бились до конца. Молодец вратарь у «Ахмата» – выручил в невероятной ситуации.

    – Все считают, сколько «Локо» нужно набрать очков, чтобы стать чемпионом. В команде тоже подсчитывают?

    – Нет, мы о каждой следующе игре думаем. Скоро матч с «Уфой», которая играет так же, как и «Ахмат». Так что будет тяжело.

    – Есть уверенность, что «Локо» с психологической точки зрения справится?

    – Давления нет, только ответственность. Чемпионство в руках, его нельзя отпускать.

    – Не хватало Денисова?

    – Гарик – тот игрок, который помогает выходить из обороны в атаку. И когда мы без мяча, хорошо умеет прессинговать соперника.

    Железнодорожники занимают первую строчку в таблице с 56-ю очками. У «Спартака», который идет вторым, 50 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.04.2018 01:44
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 19 апреля 2018, 12:59

      Да матч с Уфой определяющий как ни крути, Спартак в оставшихся играх ооки потеряет точно.

      0
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 19 апреля 2018, 12:18

      если локо сделает уфу, то 99% они чемпионы.

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 19 апреля 2018, 11:41

      За 4 игры у Спартака разница 6 очков. С такой игрой как вчера, Спартаку бы 2 место удержать. У ЦСКА и Зенита 8 очков. Разве они догонят паровозов? Тем более конкуренты играют между собой

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 08:37

      Сейчас каждая победа на вес золота.

      2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 19 апреля 2018, 07:14

      жмите

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 19 апреля 2018, 07:07

      Локо будет чемпионом, но не надо сейчас отмечать начинать.....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 19 апреля 2018, 06:24

      Ну еще разок пусть станет... 2, 4, 8, 18, 38... - это годы чемпионства Локомотива.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 апреля 2018, 06:04

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Чемпионами должны становиться команды с характером, с почерком фирменным. Это есть только у ЦСКА, Спартака и Зенита.
      Локомотив он не рыба не мясо.

      -4
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > DeutschlandUberAlles 19 апреля 2018, 06:11

      то то я смотрю характер спартак больше 10 лет скрывал)))))

      2
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      Рейтинг: +39

      tie90s > ФанатОтБога 19 апреля 2018, 06:47

      16 лет, если быть точнее)
      Спартак показал вчера свой характер в игре с Тосно!

      3
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > DeutschlandUberAlles 19 апреля 2018, 11:42

      Вы о волейбольном Зените? Или о том, который с миллиадным бюджетом третий год не может в Лигу Чемпионов выйти?

      2
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      Рейтинг: +1580

      srg38 > DeutschlandUberAlles 19 апреля 2018, 16:08

      Куйню сказал, куйню.

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 19 апреля 2018, 05:24

      Теперь надо проиграть и снова почувствовать дыхание сзади

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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > ДСА 19 апреля 2018, 06:02

      Надеюсь так и будет.

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