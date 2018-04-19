Щенников и Дзагоев могут восстановиться к матчу с «Краснодаром», Вернблум – к игре с «Зенитом»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 23-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:0), а также рассказал о травмированных игроках армейцев.

«Изначально ставили задачу как можно быстрее раскрыть игру. Важно было забить – это удалось в конце первого тайма. После перерыва мы все правильно сделали – держали мяч, чтобы сохранить силы.

Щенников и Дзагоев наверняка будут готовы к следующей игре, Понтус – может быть, к «Зениту».

Чалов? Наверное, он пересмотрел к себе отношение. Сидя на скамейке, ты смотришь на игру партнеров и думаешь, что сделал не так и как команде помочь. В отсутсвие Вернблума нам нужен был забивающий форвард, и я рад, что его место занял Федя.

Мы обеспечили себе место в еврокубках, но это ничего не меняет, нам предстоит еще четыре тяжелых матча», – сказал Гончаренко.

Матч ЦСКА – «Краснодар» пройдт 22 апреля. Матч «Зенит» – ЦСКА состоится 29 апреля.

С ЦСКА происходит что-то странное. У нас есть вопросы