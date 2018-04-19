Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Щенников и Дзагоев могут восстановиться к матчу с «Краснодаром», Вернблум – к игре с «Зенитом»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу в матче 23-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:0), а также рассказал о травмированных игроках армейцев.

    «Изначально ставили задачу как можно быстрее раскрыть игру. Важно было забить – это удалось в конце первого тайма. После перерыва мы все правильно сделали – держали мяч, чтобы сохранить силы.

    Щенников и Дзагоев наверняка будут готовы к следующей игре, Понтус – может быть, к «Зениту».

    Чалов? Наверное, он пересмотрел к себе отношение. Сидя на скамейке, ты смотришь на игру партнеров и думаешь, что сделал не так и как команде помочь. В отсутсвие Вернблума нам нужен был забивающий форвард, и я рад, что его место занял Федя.

    Мы обеспечили себе место в еврокубках, но это ничего не меняет, нам предстоит еще четыре тяжелых матча», – сказал Гончаренко.

    Матч ЦСКА – «Краснодар» пройдт 22 апреля. Матч «Зенит» – ЦСКА состоится 29 апреля.

    С ЦСКА происходит что-то странное. У нас есть вопросы

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2018 01:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 апреля 2018, 14:31

      Давайте ребята, мы в вас верим!!!!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11