Семин рассказал, что Фернандеш играет со сломанным ребром 

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 23-го тура РФПЛ против «Ахмата» (0:0) рассказал о травме полузащитника Мануэля Фернандеша .

«Я раньше об этом не говорил, но Фернандешу, наверное, памятник можно ставить. Дело в том, что у Фернандеша перелом ребра. Но он перед каждым матчем мне говорит: «Я готов играть!» Но понимаете, я не готов его ставить с первых минут. Не готов рисковать здоровьем», – сказал Семин.

Семин: «Трагедия – это когда люди умирают. А ничья с «Ахматом» – новый этап чемпионской гонки»