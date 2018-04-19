Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин рассказал, что Фернандеш играет со сломанным ребром 

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 23-го тура РФПЛ против «Ахмата» (0:0) рассказал о травме полузащитника Мануэля Фернандеша .

    «Я раньше об этом не говорил, но Фернандешу, наверное, памятник можно ставить. Дело в том, что у Фернандеша перелом ребра. Но он перед каждым матчем мне говорит: «Я готов играть!» Но понимаете, я не готов его ставить с первых минут. Не готов рисковать здоровьем», – сказал Семин.

    Семин: «Трагедия – это когда люди умирают. А ничья с «Ахматом» – новый этап чемпионской гонки»

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2018 00:30
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1018

      Нас Много 19 апреля 2018, 20:47

      Палыч! Сделай так, чтобы нам в конце мая пришлось выпить за победу Локо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище 19 апреля 2018, 08:12

      Профессионализм не пропьешь, не как некоторые муйнёй страдают на поле и хоронят клуб, результаты..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 19 апреля 2018, 07:19

      Ману настоящий боец. здоровья

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 19 апреля 2018, 02:47

      Учитесь у ману! Человек с реальной травмой играет! А вы при растяжении на 3 месяца уходите в отпуск!)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11