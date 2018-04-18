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  • Семин: «Трагедия – это когда люди умирают. А ничья с «Ахматом» – новый этап чемпионской гонки»

Семин: «Трагедия – это когда люди умирают. А ничья с «Ахматом» – новый этап чемпионской гонки»

18 апреля 2018, 23:22
10

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 23-го тура РФПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Как ничья повлияла на чемпионскую гонку? Ну, было 5 очков [отрыва], стало 6, уже хорошо. Претензии к судье? У меня вообще сложилось впечатление, что судья хотел, чтобы матч закончился вничью.

Ничья – трагедия? Трагедия – это когда люди умирают. А это новый этап чемпионской гонки», – сказал Семин.

Железнодорожники занимают первую строчку в таблице с 56-ю очками. У «Спартака», который идет вторым, 50 очков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Ахмат Семин Юрий
Комментарии (10)
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tilvan
1524083577
теперь проигрывать никак нельзя а впереди очень непростые матчи
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С@НЁК.
1524086823
Хорошо сказал.
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Red-Green_fan
1524097195
Шесть очков нужно взять в четырех играх.
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DeutschlandUberAlles
1524109695
Преимущество в 6 очков за 4 тура до конца это очень серьёзно. Считай они уже чемпионы.
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Loko_Roma
1524112240
При всей обиде за результат, чтоит признать что Ахмет показал очень хороший уровень игры, и ничья абсолютно закономерна, моменты реализовывать должны были, но кипер Ахмета, просто космос.
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zigbert
1524114497
От потерь очков не застрахован никто.
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OfaZavr
1524121279
круто что за четыре тура до конца присутствует супер интрига и борьба!
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