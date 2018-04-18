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    Семин: «Трагедия – это когда люди умирают. А ничья с «Ахматом» – новый этап чемпионской гонки»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 23-го тура РФПЛ против «Ахмата» (0:0).

    «Как ничья повлияла на чемпионскую гонку? Ну, было 5 очков [отрыва], стало 6, уже хорошо. Претензии к судье? У меня вообще сложилось впечатление, что судья хотел, чтобы матч закончился вничью.

    Ничья – трагедия? Трагедия – это когда люди умирают. А это новый этап чемпионской гонки», – сказал Семин.

    Железнодорожники занимают первую строчку в таблице с 56-ю очками. У «Спартака», который идет вторым, 50 очков.

    Источник: Sport24

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    18.04.2018 23:22
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 10:01

      круто что за четыре тура до конца присутствует супер интрига и борьба!

      1
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > OfaZavr 19 апреля 2018, 12:25

      Интрига только увы только в борьбе за места 2 по 5 ( Локо врятли проиграет 3 игры из 4(

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zenitovec2007 19 апреля 2018, 18:01

      всяко может быть, вон они вчера очки потеряли с Ахматом а впереди еще более сложные матчи.

      1
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 08:08

      От потерь очков не застрахован никто.

      2
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 19 апреля 2018, 07:30

      При всей обиде за результат, чтоит признать что Ахмет показал очень хороший уровень игры, и ничья абсолютно закономерна, моменты реализовывать должны были, но кипер Ахмета, просто космос.

      2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 19 апреля 2018, 06:48

      Преимущество в 6 очков за 4 тура до конца это очень серьёзно. Считай они уже чемпионы.

      0
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      Рейтинг: +423

      Red-Green_fan 19 апреля 2018, 03:19

      Шесть очков нужно взять в четырех играх.

      -1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 19 апреля 2018, 00:27

      Хорошо сказал.

      0
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      Рейтинг: +585

      tilvan 18 апреля 2018, 23:32

      теперь проигрывать никак нельзя
      а впереди очень непростые матчи

      0
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