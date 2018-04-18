Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 23-го тура РФПЛ против «Ахмата» (0:0).

«Как ничья повлияла на чемпионскую гонку? Ну, было 5 очков [отрыва], стало 6, уже хорошо. Претензии к судье? У меня вообще сложилось впечатление, что судья хотел, чтобы матч закончился вничью.

Ничья – трагедия? Трагедия – это когда люди умирают. А это новый этап чемпионской гонки», – сказал Семин.

Железнодорожники занимают первую строчку в таблице с 56-ю очками. У «Спартака», который идет вторым, 50 очков.