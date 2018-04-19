Ещенко: «У «Тосно» и шансов-то не было. Нам надо было собраться, но не вышло»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о матче полуфинала Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти)

«Когда ведешь 1:0 и должен забивать минимум еще пять голов, нужно побеждать. Надо было собраться, но не вышло. Если ты не забиваешь, сверху все видят и наказывают.

Удар Глушакова с пенальти? Они решили, он ударил, ничего особенного. В раздевалке была апатия.

Причина поражения в слабой реализации? А в чем еще может быть причина? У них и шансов-то не было. Надо было играть агрессивно, держать мяч, выводить нападающих», сказал Ещенко.

Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!