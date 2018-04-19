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    Ещенко: «У «Тосно» и шансов-то не было. Нам надо было собраться, но не вышло»

    Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением о матче полуфинала Кубка России против «Тосно» (1:1, 4:5 по пенальти)

    «Когда ведешь 1:0 и должен забивать минимум еще пять голов, нужно побеждать. Надо было собраться, но не вышло. Если ты не забиваешь, сверху все видят и наказывают.

    Удар Глушакова с пенальти? Они решили, он ударил, ничего особенного. В раздевалке была апатия.

    Причина поражения в слабой реализации? А в чем еще может быть причина? У них и шансов-то не было. Надо было играть агрессивно, держать мяч, выводить нападающих», сказал Ещенко.

    Главная сенсация года в России – 2. «Тосно» – тоже в финале!

    Источник: Sport24

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    19.04.2018 00:09
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 апреля 2018, 10:06

      все бы да кабы, а на деле...

      4
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 апреля 2018, 08:32

      Ну, как всегда. Ничего. В ЛЧ новый антирекорд поставите. Впрочем, есть
      Вариант, что и в ЛЧ Вы не попадёте. Ну может оно и к лучшему.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +210

      Кутах 19 апреля 2018, 08:27

      "...у них и шансов то не было..." А теперь у вас их нет: ни на кубок, ни на чемпионство

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 19 апреля 2018, 08:14

      Пенальти такая бяка для киперов! Надо всего лишь очень сильно и мимо вратаря пробить ! И ВСЁ !! Беги обниматься ! А когда человек на понтах пробивает,умного и хладнокровного из себя строит,то жди беды.

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 19 апреля 2018, 08:12

      Конечно болезненное поражение.

      2
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      Рейтинг: +399

      kella 19 апреля 2018, 08:01

      Тосно - команда, а Спартак - лейба!

      0
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > kella 19 апреля 2018, 12:21

      ...не знаю,что такое ЛЕЙБА,но слово точно ругательское.Поддерживаю!!!

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 19 апреля 2018, 07:20

      Да, собрались здорово)мастера)

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      Рейтинг: +666

      vlad1969 19 апреля 2018, 06:37

      Зе и Ещенко единственные кто БОРОЛСЯ!!

      2
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 19 апреля 2018, 05:11

      Ждем комметарии от Глушакова

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