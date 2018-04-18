Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чалов, Муса и Витиньо выйдут впереди у ЦСКА; Баланович и Оланаре сыграют в атаке «Амкара»

    Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Амкара» на перенесенный матч 23 тура РФПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Натхо, Кучаев, Головин, Витиньо, Муса, Чалов.

    «Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Мельников, Комолов, Гол, Огуде, Баланович, Оланаре.

    Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проедет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Ставь на матч в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2018 19:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      vretyu 18 апреля 2018, 19:57

      Парни, надоело про*бывать деньги в БК? Нашел норм сайт king-ball.ru работают с 2013 года, завтра у меня с ними очередная 7-мая ставочка, до этого без пролетов. В общем думайте сами, решайте сами!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11