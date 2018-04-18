Чалов, Муса и Витиньо выйдут впереди у ЦСКА; Баланович и Оланаре сыграют в атаке «Амкара»

Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Амкара» на перенесенный матч 23 тура РФПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, А. Березуцкий, В. Березуцкий, Игнашевич, Фернандес, Натхо, Кучаев, Головин, Витиньо, Муса, Чалов.

«Амкар»: Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Мельников, Комолов, Гол, Огуде, Баланович, Оланаре.

Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» проедет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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