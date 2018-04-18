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    Ибрагимович: «Я собираюсь в Россию. Чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что собирается приехать на чемпионат мира в Россию. При этом 36-летний футболист не стал говорить, будет ли он присутствовать на мундиале в качестве игрока.

    – Ты собираешься сыграть на чемпионате мира?

    – Да, я собираюсь на чемпионат мира.

    – Что за обувь у тебя там будет – бутсы или туфли?

    – Я лишь сказал, что поеду. Большего не скажу, иначе люди меня повесят. Мне стоит осторожно подбирать выражения. Чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира.

    Источник: YouTube

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    18.04.2018 12:23
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 18 апреля 2018, 22:07

      Заинтриговал Златан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 18 апреля 2018, 14:13

      Да уж, Златан, как всегда - воплощение скромности. Приезжай в любом качестве, будет здорово!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 18 апреля 2018, 13:44

      Да пошёл ты!
      Не ты шведов выводил сюда. Не тебе и играть. Сиди на трибуне. Им без тебя лучше.

      4
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 апреля 2018, 12:52

      надеюсь, не в качестве игрока сборной.

      6
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 18 апреля 2018, 12:41

      Приезжай. Ждем. Всех нормальный людей ждем.

      -1
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