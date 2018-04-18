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  • Ибрагимович: «Я собираюсь в Россию. Чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира»

Ибрагимович: «Я собираюсь в Россию. Чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира»

18 апреля 2018, 12:23
5

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что собирается приехать на чемпионат мира в Россию. При этом 36-летний футболист не стал говорить, будет ли он присутствовать на мундиале в качестве игрока.

– Ты собираешься сыграть на чемпионате мира?

– Да, я собираюсь на чемпионат мира.

– Что за обувь у тебя там будет – бутсы или туфли?

– Я лишь сказал, что поеду. Большего не скажу, иначе люди меня повесят. Мне стоит осторожно подбирать выражения. Чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира.

Источник: YouTube
Чемпионат мира Швеция Лос-Анджелес Гэлакси Ибрагимович Златан
Комментарии (5)
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Чикомас
1524044500
Приезжай. Ждем. Всех нормальный людей ждем.
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Diesel133
1524045123
надеюсь, не в качестве игрока сборной.
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Danish Dynamite
1524048263
Да пошёл ты! Не ты шведов выводил сюда. Не тебе и играть. Сиди на трибуне. Им без тебя лучше.
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Manilov
1524050004
Да уж, Златан, как всегда - воплощение скромности. Приезжай в любом качестве, будет здорово!
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zigbert
1524078452
Заинтриговал Златан.
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