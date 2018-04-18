Ибрагимович: «Я собираюсь в Россию. Чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» и сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что собирается приехать на чемпионат мира в Россию. При этом 36-летний футболист не стал говорить, будет ли он присутствовать на мундиале в качестве игрока.

– Ты собираешься сыграть на чемпионате мира?

– Да, я собираюсь на чемпионат мира.

– Что за обувь у тебя там будет – бутсы или туфли?

– Я лишь сказал, что поеду. Большего не скажу, иначе люди меня повесят. Мне стоит осторожно подбирать выражения. Чемпионат мира без меня не будет чемпионатом мира.