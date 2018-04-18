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Будогосский: «Ухожу с гордо поднятой головой»

18 апреля 2018, 01:22
37

Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФПЛ Андрей Будогосский прокомментировал свой уход с должности.

Напомним, что Место Будогосского занял Александр Егоров.

– Как восприняли решение об отставке?

– Я всегда был готов к тому, что подобная ситуация может произойти. Если помните, говорил о следующем: как только поступит указание руководителя, я его приму. Мне есть, чем заниматься – в частности, предстоит защита докторской диссертации.

– Указание поступило от Виталия Мутко?

– Не могу сказать. Давайте остановимся просто на указании. Как нормальный человек я абсолютно адекватно реагирую на ситуацию. Мне достаточно лет, чтобы, подобно маленькому мальчику, у которого отняли игрушку, не рыдать по этому поводу.

– Указание, о котором вы говорите, было неожиданным?

– Всегда был готов, что на такой работе первый день может стать и последним. Такова специфика.

– Как-то вы сказали, что вас из департамента вынесут только вперед ногами. Получилось все же уйти иначе.

– Я был готов уйти в любом состоянии – ногами вперед, на коляске. Ухожу на своих ногах и считаю, что с гордо поднятой головой. Удалось сделать практически все из того, что задумано. Хочу особо отметить роль нынешнего и.о. президента РФС Александра Алаева и замечательный аппарат РФС. Еще раз подчеркну – замечательный аппарат.

– Что вам удалось, чем разочарованы?

– Удалось практически все, что планировал сделать. Не удалось кое-что в рамках задуманных инноваций. Дай бог, чтобы Александр Анатольевич Егоров продолжил то, что было начато.

КДК не пожалел ни Смолова, ни судейский корпус. И лишил работы арбитра Чистякова

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Будогосский Андрей
Комментарии (37)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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GoldPlayFIFARus9
1524006542
Тяжело наверное уходить с высоко поднятой головой,когда тебя пинком под зад отправили
Ответить
трениришко
1524012864
но с опущенными штанами
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ROSTOV SUPER
1524022169
" Удалось практически все , что планировал сделать !" Чуток не успел , дачку за границей прикупить , а может и успел !
Ответить
mialkov
1524026161
При том позоре, что натворили в судейском корпусе заявлять про гордо поднятую голову?!!
Ответить
арейская
1524026525
Хотя бы намекнул, чем гордиться-то можно...
Ответить
Рубинище
1524029381
Чем он гордится то, судейские скандалы практически в каждом матче.. С полными карманами уходит-это да..
Ответить
zigbert
1524031818
Не хотелось бы что бы Егоров продолжил то "что было начато".
Ответить
С-Пб on-line
1524033953
Ага, уровень судейства ниже некуда стал. Задумщик х е р о в
Ответить
polt
1524041924
Неужели это начало перемен в нашем футболе и спорте. Даешь следующего Мудко!
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OfaZavr
1524042328
совесть и он понятия несовместимые.
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