Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Будогосский: «Ухожу с гордо поднятой головой»

    Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФПЛ Андрей Будогосский прокомментировал свой уход с должности.

    Напомним, что Место Будогосского занял Александр Егоров.

    – Как восприняли решение об отставке?

    – Я всегда был готов к тому, что подобная ситуация может произойти. Если помните, говорил о следующем: как только поступит указание руководителя, я его приму. Мне есть, чем заниматься – в частности, предстоит защита докторской диссертации.

    – Указание поступило от Виталия Мутко?

    – Не могу сказать. Давайте остановимся просто на указании. Как нормальный человек я абсолютно адекватно реагирую на ситуацию. Мне достаточно лет, чтобы, подобно маленькому мальчику, у которого отняли игрушку, не рыдать по этому поводу.

    – Указание, о котором вы говорите, было неожиданным?

    – Всегда был готов, что на такой работе первый день может стать и последним. Такова специфика.

    – Как-то вы сказали, что вас из департамента вынесут только вперед ногами. Получилось все же уйти иначе.

    – Я был готов уйти в любом состоянии – ногами вперед, на коляске. Ухожу на своих ногах и считаю, что с гордо поднятой головой. Удалось сделать практически все из того, что задумано. Хочу особо отметить роль нынешнего и.о. президента РФС Александра Алаева и замечательный аппарат РФС. Еще раз подчеркну – замечательный аппарат.

    – Что вам удалось, чем разочарованы?

    – Удалось практически все, что планировал сделать. Не удалось кое-что в рамках задуманных инноваций. Дай бог, чтобы Александр Анатольевич Егоров продолжил то, что было начато.

    КДК не пожалел ни Смолова, ни судейский корпус. И лишил работы арбитра Чистякова

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.04.2018 01:22
    Рекомендуем
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2229

      river31 18 апреля 2018, 20:36

      Слава богу, дождались! Осталось Мудко в отставку отправить...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 18 апреля 2018, 17:03

      Дядя из той породы, кому ссы в глаза - божья роса.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 апреля 2018, 15:29

      какие нахрен у вас инновации у вас их никогда в башке и не было в помине вали уж пиши свою докт. диссертацию под названием// ЧИСТАЯ АФЁРА В СУДЕЙСКОМ КОРПУСЕ ПОД МОИМ РУКОВОДСТВОМ//

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 18 апреля 2018, 15:12

      Будогосский: «Ухожу с гордо поднятой головой и драной задницей. А еще неплохой кошель прихватил на пенсион»

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 апреля 2018, 12:05

      совесть и он понятия несовместимые.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 18 апреля 2018, 11:58

      Неужели это начало перемен в нашем футболе и спорте. Даешь следующего Мудко!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 18 апреля 2018, 11:31

      Мнение болельщика(Вы же для них работали)-Будогосский уходит с низко опущенной головой...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8026

      nik55 18 апреля 2018, 11:21

      и полными карманами

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 апреля 2018, 11:16

      Жаль , что мы не заметили " великих достижений " -- кроме одного -- полный бардак с постоянными судейскими скандалами !!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3173

      Путник 13 18 апреля 2018, 11:16

      Хорошо бы с тобой ушли Мудко, дума, сенат, правительство и президент ...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Путник 13 18 апреля 2018, 15:13

      А ты бы остался против пиндосских ракет?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11