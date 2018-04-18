Будогосский: «Ухожу с гордо поднятой головой»

Бывший глава департамента судейства и инспектирования РФПЛ Андрей Будогосский прокомментировал свой уход с должности.

Напомним, что Место Будогосского занял Александр Егоров.

– Как восприняли решение об отставке?

– Я всегда был готов к тому, что подобная ситуация может произойти. Если помните, говорил о следующем: как только поступит указание руководителя, я его приму. Мне есть, чем заниматься – в частности, предстоит защита докторской диссертации.

– Указание поступило от Виталия Мутко?

– Не могу сказать. Давайте остановимся просто на указании. Как нормальный человек я абсолютно адекватно реагирую на ситуацию. Мне достаточно лет, чтобы, подобно маленькому мальчику, у которого отняли игрушку, не рыдать по этому поводу.

– Указание, о котором вы говорите, было неожиданным?

– Всегда был готов, что на такой работе первый день может стать и последним. Такова специфика.

– Как-то вы сказали, что вас из департамента вынесут только вперед ногами. Получилось все же уйти иначе.

– Я был готов уйти в любом состоянии – ногами вперед, на коляске. Ухожу на своих ногах и считаю, что с гордо поднятой головой. Удалось сделать практически все из того, что задумано. Хочу особо отметить роль нынешнего и.о. президента РФС Александра Алаева и замечательный аппарат РФС. Еще раз подчеркну – замечательный аппарат.

– Что вам удалось, чем разочарованы?

– Удалось практически все, что планировал сделать. Не удалось кое-что в рамках задуманных инноваций. Дай бог, чтобы Александр Анатольевич Егоров продолжил то, что было начато.

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