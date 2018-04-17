КДК не пожалел ни Смолова, ни судейский корпус. И лишил работы арбитра Чистякова

Смолов будет дисквалифицирован, а у судей гигантские перестановки.

Главный скандал прошлой недели в РФПЛ

На 34-й минуте матча «Краснодар» – «Арсенал» судья Артем Чистяков ошибочно показал желтую карточку Федору Смолову за симуляцию. Эпизод произошел рядом с арбитром, на повторе отчетливо видно, что Анри Хагуш ударил Смолова по ноге. Тем не менее, карточка показана, а в сезоне она – четвертая, так что в важном матче с ЦСКА Федор не сыграет.

Попытка отмены

«Совпадение? Я сомневаюсь», – ответил Смолов на вопрос, умышленно ли было вынесено предупреждение в преддверии игры против ЦСКА. Ему уже сообщили, что отмены карточки не произойдет. «У КДК есть возможность, согласно регламенту, отменять только прямую красную карточку. Ни желтую, ни даже желтую, ставшую красной, КДК отменять не может», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский признал, что судья ошибся. «Может, есть какие-то нюансы», – предположил он возможность отмены предупреждения. Сергей Хусаинов и Виталий Мутко обменялись провокационными репликами.

Смолову оставалось только грустно посмеиваться, показывая дырку в бутсе, которая появилась после фола. «Краснодар», тем не менее, апелляцию подал.

«Нарушение было, но желтую не отменим»

Примерно так можно охарактеризовать сегодняшнее решение КДК. Комитет признал, что в противоборстве между Хагушем и Смоловым должен был быть назначен пенальти, предъявлять же форварду желтую карточку было не за что. Но отменять ее не стали – в регламенте действительно такой вариант не прописан. Так что на матч против ЦСКА «Краснодар» выйдет без своего лидера атак.

Федор снова отреагировал в соцсетях:

Будогосский отставлен, Чистяков наказан

Каламбур нелепый, но по-другому и не скажешь – ошибка Чистякова действительно спровоцировала чистки в судейском департаменте РФС. Будогосский больше не глава – на его место временно назначили экс-арбитра РФПЛ Александра Егорова, а главным в контрольно-квалификационной комиссии вместо Юрия Баскакова стал Николай Левников (Баскаков теперь его зам). Валентин Иванов назначен руководителем Судейского комитета.

Что касается самого Чистякова, то этот арбитр до конца 2018-го (не сезона, а календарного года!) не будет работать на матчах РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ. «Я совсем недавно работаю в Премьер-лиге, и такой эпизод, связанный с принятием решения. Да, ошибочное решение, очень много негатива идет в прессе. Конечно, я с таким встречаюсь впервые, это очень тяжело, ведь судьи все это пропускают через себя. Понятно, что ошибся, полностью признаю, что трактовал эпизод совсем не так, как надо было, это был пенальти», – сказал судья. От его ошибки в итоге пострадали не только на поле.

Судья, который удалил Буффона, под охраной. Ему угрожают