Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    КДК не пожалел ни Смолова, ни судейский корпус. И лишил работы арбитра Чистякова


    3
    Голосов: 8
    17.04.2018 20:55
    Смолов будет дисквалифицирован, а у судей гигантские перестановки.

    Главный скандал прошлой недели в РФПЛ

    На 34-й минуте матча «Краснодар» – «Арсенал» судья Артем Чистяков ошибочно показал желтую карточку Федору Смолову за симуляцию. Эпизод произошел рядом с арбитром, на повторе отчетливо видно, что Анри Хагуш ударил Смолова по ноге. Тем не менее, карточка показана, а в сезоне она – четвертая, так что в важном матче с ЦСКА Федор не сыграет.

    Попытка отмены

    «Совпадение? Я сомневаюсь», – ответил Смолов на вопрос, умышленно ли было вынесено предупреждение в преддверии игры против ЦСКА. Ему уже сообщили, что отмены карточки не произойдет. «У КДК есть возможность, согласно регламенту, отменять только прямую красную карточку. Ни желтую, ни даже желтую, ставшую красной, КДК отменять не может», – заявил глава КДК РФС Артур Григорьянц. Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский признал, что судья ошибся. «Может, есть какие-то нюансы», – предположил он возможность отмены предупреждения. Сергей Хусаинов и Виталий Мутко обменялись провокационными репликами.

    Смолову оставалось только грустно посмеиваться, показывая дырку в бутсе, которая появилась после фола. «Краснодар», тем не менее, апелляцию подал.

    «Нарушение было, но желтую не отменим»

    Примерно так можно охарактеризовать сегодняшнее решение КДК. Комитет признал, что в противоборстве между Хагушем и Смоловым должен был быть назначен пенальти, предъявлять же форварду желтую карточку было не за что. Но отменять ее не стали – в регламенте действительно такой вариант не прописан. Так что на матч против ЦСКА «Краснодар» выйдет без своего лидера атак.

    Федор снова отреагировал в соцсетях:

    Будогосский отставлен, Чистяков наказан

    Каламбур нелепый, но по-другому и не скажешь – ошибка Чистякова действительно спровоцировала чистки в судейском департаменте РФС. Будогосский больше не глава – на его место временно назначили экс-арбитра РФПЛ Александра Егорова, а главным в контрольно-квалификационной комиссии вместо Юрия Баскакова стал Николай Левников (Баскаков теперь его зам). Валентин Иванов назначен руководителем Судейского комитета.

    Что касается самого Чистякова, то этот арбитр до конца 2018-го (не сезона, а календарного года!) не будет работать на матчах РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ. «Я совсем недавно работаю в Премьер-лиге, и такой эпизод, связанный с принятием решения. Да, ошибочное решение, очень много негатива идет в прессе. Конечно, я с таким встречаюсь впервые, это очень тяжело, ведь судьи все это пропускают через себя. Понятно, что ошибся, полностью признаю, что трактовал эпизод совсем не так, как надо было, это был пенальти», – сказал судья. От его ошибки в итоге пострадали не только на поле.

    Судья, который удалил Буффона, под охраной. Ему угрожают

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Краснодар», Инстаграм Федора Смолова
    Рейтинг: 3 Голосов: 8
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 апреля 2018, 17:46

      решение судьи в поле окончательное и апелляции не подлежит (ФИФА) приняли бы другое решение были бы санкции со стороны ФИФА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      smit1096 18 апреля 2018, 17:45

      а вот Акинфееву помню в каком-то сезоне отменили карточку...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      dezmond_87 18 апреля 2018, 09:06

      Если не прописан такой случай в регламенте, так соберите заседание и пропишите, чтобы не было таких косяков в будущем!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > dezmond_87 18 апреля 2018, 10:05

      Истина, поправки к любым статьям, кодексам и т д нормальная вещь.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 18 апреля 2018, 08:44

      Пять штук судей на поле! Устроили бы летучку, приняли бы моментальное коллегиальное решение. Судей всё больше, ошибок тоже,главное. Беда.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 апреля 2018, 08:30

      Будем надеяться , что " лёд тронулся , господа присяжные !!! "

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Владимир2018 18 апреля 2018, 08:19

      Ба.....всё те же мафиози) Баскаков, Левников, Егоров.....и *НОУ КРИМИНАЛИТИ*, куда же без него)) Пора СК заняться этой шайкой.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +348

      343443 18 апреля 2018, 08:09

      Дураки и дороги и со свистком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      юрий николаевич 18 апреля 2018, 08:08

      мутко выиграл у Смолова за явным преимуществом, хотя мутко был под явным допингом, мутко вскрыл пробирки и подменил анализы.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 18 апреля 2018, 07:37

      Дураки и дороги и со свистком...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 18 апреля 2018, 07:35

      Просто в России нужен VAR

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11