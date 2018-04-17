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  • Алаев подтвердил отставку Будогосского и назначение Егорова

Алаев подтвердил отставку Будогосского и назначение Егорова

17 апреля 2018, 18:37
29

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил об изменениях кадрового состава в подразделениях судейства и инспектирования.

«РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем Департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров. Он уже работает определенное время в судейской управленческой структуре, и мы очень надеемся на его опыт и профессионализм.

Также на заседании Бюро Исполкома РФС принято решение назначить руководителем Судейского комитета Валентина Иванова (Андрей Бутенко останется членом комитета), а руководителем Контрольно-квалификационной комиссии по судейству Николая Левникова (Юрий Баскаков станет заместителем руководителя).

Мы благодарим Андрея Будогосского, Андрея Бутенко и Юрия Баскакова за проделанную работу на посту руководителей соответствующих подразделений. Кроме того, РФС принял решение не назначать арбитра Артема Чистякова на матчи Премьер-лиги, ФНЛ и ПФЛ до конца 2018 года», – сказал Алаев.

Напомним, Чистяков ошибочно показал нападающему «Краснодара» Федору Смолову желтую карточку за симуляцию в матче 26 тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0). Регламент не предусматривает отмены наказания, поэтому форвард пропустит ближайший поединок с ЦСКА.

Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Будогосский Андрей Егоров Александр
Комментарии (29)
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Сибирь за Спартак
1523980095
Такого парня выкинули, как окурок, он твиты не хуже Трампа строчил.
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Полная Канистра
1523980284
шило на мыло поменялись одна банда ушла другие её место заняли ну хоть бугогоского дёрнули
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Приус
1523980800
На пенсионера-чекиста руку подняли, вот он вам после ЧМ устроит реформу.
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mialkov
1523981164
Смолову отдельный респект за то, что расшевелил гадюшник!
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OfaZavr
1523981545
наконец-то! расшевелили шайку!
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zigbert
1523981782
Лед тронулся,господа,лед тронулся.
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Zenmaster
1523985440
Приятная новость !!! Только почему Бутенко оставили в комитете , гнать его накуй !!! А Баскак презерватив известный -- помню его судейство -- гнать его накуй !!! Будем надеяться это начало !!!
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Мары
1523986273
В борделе когда дела не идут, новых девок ищут, а не кровати передвигают. Хорошо хоть Будогорскому и Чистякову волчий билет выдали.
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Юрий Крутько
1523986308
Феде особое спасибо за Будогосского,давно пора,за Ивановна и Егорова рад-почище будет...
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Отчаянный Пердун
1523991305
О боги!!! они взглянули наконец на грешную землю!!! Зевс метнул молнию и поджарил жопы судейскому корпусу!!!!
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