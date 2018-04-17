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    Алаев подтвердил отставку Будогосского и назначение Егорова

    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев сообщил об изменениях кадрового состава в подразделениях судейства и инспектирования.

    «РФС принял решение расторгнуть трудовой договор с руководителем Департамента судейства и инспектирования Андреем Будогосским. Исполняющим обязанности руководителя до конца текущего футбольного сезона назначен Александр Егоров. Он уже работает определенное время в судейской управленческой структуре, и мы очень надеемся на его опыт и профессионализм.

    Также на заседании Бюро Исполкома РФС принято решение назначить руководителем Судейского комитета Валентина Иванова (Андрей Бутенко останется членом комитета), а руководителем Контрольно-квалификационной комиссии по судейству Николая Левникова (Юрий Баскаков станет заместителем руководителя).

    Мы благодарим Андрея Будогосского, Андрея Бутенко и Юрия Баскакова за проделанную работу на посту руководителей соответствующих подразделений. Кроме того, РФС принял решение не назначать арбитра Артема Чистякова на матчи Премьер-лиги, ФНЛ и ПФЛ до конца 2018 года», – сказал Алаев.

    Напомним, Чистяков ошибочно показал нападающему «Краснодара» Федору Смолову желтую карточку за симуляцию в матче 26 тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (3:0). Регламент не предусматривает отмены наказания, поэтому форвард пропустит ближайший поединок с ЦСКА.

    Источник: РФС

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    17.04.2018 18:37
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 22:35

      Наконец то дошло! Свершилось. Уволили этого горе руководИтеля. Больше не будем слушать его бред

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 17 апреля 2018, 21:55

      О боги!!! они взглянули наконец на грешную землю!!! Зевс метнул молнию и поджарил жопы судейскому корпусу!!!!

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      Рейтинг: +8026

      nik55 17 апреля 2018, 21:00

      неужели дошло

      2
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 17 апреля 2018, 20:31

      Феде особое спасибо за Будогосского,давно пора,за Ивановна
      и Егорова рад-почище будет...

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 апреля 2018, 20:31

      В борделе когда дела не идут, новых девок ищут, а не кровати передвигают.
      Хорошо хоть Будогорскому и Чистякову волчий билет выдали.

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Мары 17 апреля 2018, 20:44

      Ну и что тут не так?

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > alex1951 18 апреля 2018, 05:23

      Не так тут то, что на арене те же лица.Колода осталось той же.Те же лица.Это как в Кемерово после знаменитого пожара всё таки сняли Амана Тулеева и тут же посадили в кресло спикера.А теперь прикиньте, как вы случайно, косвенно, репутационно оказались виновны в смерти нескольких человек, но вас не то, что не посадили, а ещё с почестями отправили на не менее денежный пост.Я не предлагаю человека садить, а говорю, что после таких залётов во всём мире человек лишается государственных постов пожизненно.И только лишь мы и ещё 2 страны до сих пор не подписали акт о противодействии коррупции.Вот такие дела......

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Мары 18 апреля 2018, 07:36

      Могет быть,могет быть....не россиянин ,тонкостей не знаю,
      боюсь только ,что вся ,,стройная система,, рухнет ,если всерьез возьмутся за мздоимцев ......
      ,,шоб табэ жить на одну зарплату!,,-говаривал Папанов,
      ...не смогут....не потянут.....с голода сдохнут...
      Взятка в Россиии,наверно,больше ,чем взятка - это такой двигатель экономики))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +23534

      Мары > alex1951 18 апреля 2018, 07:50

      А пожалуй так и есть.Как только человек попадает на какое то хлебное место, он тут же подтягивает туда своих друзей или близких.Причём уровень знаний взятых людей, уже не кого не волнует.Волнует лишь преданность и как заявил недавно Будагосский: Я горд, что не кого из судей не сдал. Просто сюр какой то.

      -1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Мары 18 апреля 2018, 11:23

      это было бы смешно,если б не было так грустно.....
      PS не родился ,видать,в России такой человек,который вые....
      всю эту ,,коза ностру,,
      Для таких скунсов даже домашний ЧМ ,прежде всего бабки,а потом уж праздник.....хотя бы взгляни на цены....для вас ужас.
      для нас полуужас!

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 17 апреля 2018, 20:17

      Приятная новость !!! Только почему Бутенко оставили в комитете , гнать его накуй !!! А Баскак презерватив известный -- помню его судейство -- гнать его накуй !!! Будем надеяться это начало !!!

      5
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      Рейтинг: +365

      BykAs 17 апреля 2018, 20:01

      Обойма не меняется. Тусуется по кругу.

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 апреля 2018, 19:30

      Второй пошел......Рушится ,,гнойная империя,, - еще недавно казавшегося непотопляемым п.т.у-шника Мудистова,
      Кто там исчо жо... протирает?
      Фамилии в студию!
      Что? Черчес Осетинский?
      Да не вопрос....Быстренько создать триумвират,как в 1982 году...
      Предложить Семака ,Бердыева,Семина - хужее не будет!
      А что касается Иванова ,на место Будды,то это лучший выбор!
      В 2006 на ЧМ он показал ,что с ним шутить не надо!

      2
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      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > alex1951 17 апреля 2018, 21:58

      Это в матче с Англичанами 3 или 4 красные??? и штук 8 жёлтых.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Отчаянный Пердун 17 апреля 2018, 22:05

      Разве не смотрел?
      Это было что-то с чем-то!
      Голландия и Португалы ,если не ошибаюсь 16 карточек ,разных
      цветов...Оргкомитет снял его с Чемпа,а потом ...долго-долго извинялись...
      А папашка его ,знаменитый Валентин Иванов,очень горд был за него.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > alex1951 18 апреля 2018, 07:32

      Смотрел. Его потом отстранили от работы на ЧМ. А после признали что все карточки по делу вынесены и извинились. Но интересно другое, показали во время матча два удалённых игрока с разных команд сидят рядом и мило беседуют

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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 17 апреля 2018, 19:18

      Видимо слова Авдонченко стали последней каплей...или просто в РФС не хотят перед ЧМ публичных разбирательств по этому поводу

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      Рейтинг: +100710

      zigbert 17 апреля 2018, 19:16

      Лед тронулся,господа,лед тронулся.

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