Ари: «Надеюсь получить российский паспорт до конца апреля. Сдавать экзамены было тяжело»

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, как сдавал экзамены на получение российского паспорта. Он выразил надежду, что вопрос с гражданством решится к концу апреля.

– Процесс идет полным ходом. Все документы уже поданы, мы все с большим нетерпением ждем новостей. Надеюсь, что до конца апреля вопрос решится позитивно.

– Гилерме сдавал экзамены, когда получал российское гражданство. Как у тебя успехи?

– Уже сдал: и устный, и письменный. Конечно, это тяжело. У меня было своеобразное собеседование. Зашел в комнату, где мне задавали вопросы по истории России, праздникам, важным датам. Осознал, что полностью понимаю язык, но существует проблема – говорить пока не очень получается.

– Эти люди в комнате тебя узнали?

– Только одна женщина! Честно говоря, я сильно нервничал, у меня даже вспотели ладони – все были чересчур серьезными.

– Советовался с Гилерме по поводу экзаменов и самого процесса натурализации?

– Конечно. Он поддерживал и дал контакты людей, которые непосредственно меня готовили ко всему этому.

Напомним, бразильский форвард выступает в России с 2010 года. Ранее он защищал цвета «Спартака» и «Краснодара».