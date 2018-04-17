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    Ари: «Надеюсь получить российский паспорт до конца апреля. Сдавать экзамены было тяжело»

    Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, как сдавал экзамены на получение российского паспорта. Он выразил надежду, что вопрос с гражданством решится к концу апреля.

    – Процесс идет полным ходом. Все документы уже поданы, мы все с большим нетерпением ждем новостей. Надеюсь, что до конца апреля вопрос решится позитивно.

    – Гилерме сдавал экзамены, когда получал российское гражданство. Как у тебя успехи?

    – Уже сдал: и устный, и письменный. Конечно, это тяжело. У меня было своеобразное собеседование. Зашел в комнату, где мне задавали вопросы по истории России, праздникам, важным датам. Осознал, что полностью понимаю язык, но существует проблема – говорить пока не очень получается.

    – Эти люди в комнате тебя узнали?

    – Только одна женщина! Честно говоря, я сильно нервничал, у меня даже вспотели ладони – все были чересчур серьезными.

    – Советовался с Гилерме по поводу экзаменов и самого процесса натурализации?

    – Конечно. Он поддерживал и дал контакты людей, которые непосредственно меня готовили ко всему этому.

    Напомним, бразильский форвард выступает в России с 2010 года. Ранее он защищал цвета «Спартака» и «Краснодара».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    17.04.2018 17:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 апреля 2018, 11:53

      Ждем в сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 22:37

      Молодец мужик! Ждём голов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Кривоножка 17 апреля 2018, 20:45

      Новоиспеченный землячек;)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 апреля 2018, 18:34

      Свершилось, поздравляем!

      2
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