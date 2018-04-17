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  • Ари: «Надеюсь получить российский паспорт до конца апреля. Сдавать экзамены было тяжело»

Ари: «Надеюсь получить российский паспорт до конца апреля. Сдавать экзамены было тяжело»

17 апреля 2018, 17:45
4

Нападающий «Локомотива» Ари рассказал, как сдавал экзамены на получение российского паспорта. Он выразил надежду, что вопрос с гражданством решится к концу апреля.

– Процесс идет полным ходом. Все документы уже поданы, мы все с большим нетерпением ждем новостей. Надеюсь, что до конца апреля вопрос решится позитивно.

– Гилерме сдавал экзамены, когда получал российское гражданство. Как у тебя успехи?

– Уже сдал: и устный, и письменный. Конечно, это тяжело. У меня было своеобразное собеседование. Зашел в комнату, где мне задавали вопросы по истории России, праздникам, важным датам. Осознал, что полностью понимаю язык, но существует проблема – говорить пока не очень получается.

– Эти люди в комнате тебя узнали?

– Только одна женщина! Честно говоря, я сильно нервничал, у меня даже вспотели ладони – все были чересчур серьезными.

– Советовался с Гилерме по поводу экзаменов и самого процесса натурализации?

– Конечно. Он поддерживал и дал контакты людей, которые непосредственно меня готовили ко всему этому.

Напомним, бразильский форвард выступает в России с 2010 года. Ранее он защищал цвета «Спартака» и «Краснодара».

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Ари
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1523979245
Свершилось, поздравляем!
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Кривоножка
1523987107
Новоиспеченный землячек;)))
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Федя Кабак
1523993852
Молодец мужик! Ждём голов
Ответить
bumer_moscow
1524041626
Ждем в сборной.
Ответить
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