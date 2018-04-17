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    Торрес: «Предпочитаю уйти вовремя»

    Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес рассказал о том, что толкнуло его объявить об уходе из мадридского клуба по окончании сезона.

    «Почему я ухожу? Я хотел самостоятельно выбрать время, чтобы попрощаться, а не уходить, сделав неожиданное заявление посреди недели.

    Предпочитаю сделать это вовремя, зная, что с каждой игрой конец моей карьеры все ближе. Я хочу, чтобы меня запомнили таким.

    Причины для ухода? Их достаточно. Считаю, что сейчас подходящий момент попрощаться с фанатами, пока я играю.

    С Симеоне я общаюсь каждый день, для него такое мое решение не было сюрпризом. Мы долго говорили, у меня с ним нет никаких проблем. Но суть нашего разговора останется между нами», – приводит слова футболиста A Bola.

    В текущем сезоне 34-летний футболист провел восемь матчей в Примере, в которых забил три гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.04.2018 10:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 апреля 2018, 14:00

      Он, по сути, все возможные главные турниры выиграл и на уровне сборной, и на клубном. Можно и уйти. Как сказал Лам, лучше уходить на коне, чем дряхлым и бессильным, пусть лучше болельщики запомнят меня таким.
      Всё правильно, Фернандо!

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