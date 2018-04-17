Торрес: «Предпочитаю уйти вовремя»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес рассказал о том, что толкнуло его объявить об уходе из мадридского клуба по окончании сезона.

«Почему я ухожу? Я хотел самостоятельно выбрать время, чтобы попрощаться, а не уходить, сделав неожиданное заявление посреди недели.

Предпочитаю сделать это вовремя, зная, что с каждой игрой конец моей карьеры все ближе. Я хочу, чтобы меня запомнили таким.

Причины для ухода? Их достаточно. Считаю, что сейчас подходящий момент попрощаться с фанатами, пока я играю.

С Симеоне я общаюсь каждый день, для него такое мое решение не было сюрпризом. Мы долго говорили, у меня с ним нет никаких проблем. Но суть нашего разговора останется между нами», – приводит слова футболиста A Bola.

В текущем сезоне 34-летний футболист провел восемь матчей в Примере, в которых забил три гола.