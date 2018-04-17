Торрес: «Предпочитаю уйти вовремя»

Он, по сути, все возможные главные турниры выиграл и на уровне сборной, и на клубном. Можно и уйти. Как сказал Лам, лучше уходить на коне, чем дряхлым и бессильным, пусть лучше болельщики запомнят меня таким.
Всё правильно, Фернандо!
Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес рассказал о том, что толкнуло его объявить об уходе из мадридского клуба по окончании сезона.
«Почему я ухожу? Я хотел самостоятельно выбрать время, чтобы попрощаться, а не уходить, сделав неожиданное заявление посреди недели.
Предпочитаю сделать это вовремя, зная, что с каждой игрой конец моей карьеры все ближе. Я хочу, чтобы меня запомнили таким.
Причины для ухода? Их достаточно. Считаю, что сейчас подходящий момент попрощаться с фанатами, пока я играю.
С Симеоне я общаюсь каждый день, для него такое мое решение не было сюрпризом. Мы долго говорили, у меня с ним нет никаких проблем. Но суть нашего разговора останется между нами», – приводит слова футболиста A Bola.
В текущем сезоне 34-летний футболист провел восемь матчей в Примере, в которых забил три гола.