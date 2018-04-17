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  • УЕФА требует наказания со стороны властей для угрожавших убийством Оливеру и его жене

УЕФА требует наказания со стороны властей для угрожавших убийством Оливеру и его жене

17 апреля 2018, 01:14
3

УЕФА выступил с официальным заявлением в связи с информацией об угрозах в адрес английского судьи Майкла Оливера, судившего ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и итальянским «Ювентусом» (1:3).

Ввиду того что британец в компенсированное ко второму тайму время назначил пенальти в ворота туринцев, в адрес рефери и его жены поступают угрозы убийства.

УЕФА заявил, что не приемлет такое поведение болельщиков, и потребовал от властных органов наказать виновных.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Реал Ювентус
Комментарии (3)
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Cules2013
1523924518
это правильно, у нас тут не Средневековье.
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alex1951
1523948799
Не тем занимаетесь УЕФА. Чтобы впредь не было подобных инциндентов,лучше бы быстрее ввели видеоповторы и не стало б скандалов,угроз и прочей фигни... А то сказали А ,так говорите и В....а уж тем более в таких важных матчах,где счет идет миллионы лимонов....это вам не люб.лига ,где встречаются ,,Трудовые резервы,, Мухосранск и ,,Сельпо,, из Мячиково)))
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cska-62
1523964505
Жена не причём... И не нужно ей мешать становиться вдовой... :-)))
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