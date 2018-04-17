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    УЕФА требует наказания со стороны властей для угрожавших убийством Оливеру и его жене

    УЕФА выступил с официальным заявлением в связи с информацией об угрозах в адрес английского судьи Майкла Оливера, судившего ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и итальянским «Ювентусом» (1:3).

    Ввиду того что британец в компенсированное ко второму тайму время назначил пенальти в ворота туринцев, в адрес рефери и его жены поступают угрозы убийства.

    УЕФА заявил, что не приемлет такое поведение болельщиков, и потребовал от властных органов наказать виновных.

    Источник: УЕФА

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    17.04.2018 01:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 апреля 2018, 14:28

      Жена не причём... И не нужно ей мешать становиться вдовой... :-)))

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 17 апреля 2018, 10:06

      Не тем занимаетесь УЕФА.
      Чтобы впредь не было подобных инциндентов,лучше бы быстрее ввели видеоповторы и не стало б скандалов,угроз и прочей фигни...
      А то сказали А ,так говорите и В....а уж тем более в таких важных матчах,где счет идет миллионы лимонов....это вам не люб.лига ,где встречаются ,,Трудовые резервы,, Мухосранск и ,,Сельпо,, из Мячиково)))

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 апреля 2018, 03:21

      это правильно, у нас тут не Средневековье.

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