УЕФА требует наказания со стороны властей для угрожавших убийством Оливеру и его жене

УЕФА выступил с официальным заявлением в связи с информацией об угрозах в адрес английского судьи Майкла Оливера, судившего ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и итальянским «Ювентусом» (1:3).

Ввиду того что британец в компенсированное ко второму тайму время назначил пенальти в ворота туринцев, в адрес рефери и его жены поступают угрозы убийства.

УЕФА заявил, что не приемлет такое поведение болельщиков, и потребовал от властных органов наказать виновных.