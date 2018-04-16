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  • В Британии опасаются, что Россия на ЧМ-2018 пришлет в сборную Англии девушек для соблазнения

В Британии опасаются, что Россия на ЧМ-2018 пришлет в сборную Англии девушек для соблазнения

16 апреля 2018, 19:11
50

Профессор в области безопасности и разведки Энтони Глис выразил опасение, что сборной Англии могут помешать успешно выступить на чемпионате мира-2018 русские девушки. Эксперт считает, что их подошлют российские спецслужбы.

«У меня есть опасение, что Россия применит к нашим игрокам особое оружие – своих красивых девушек. Они войдут в контакт с футболистами, соблазнят их, и это помешает «трем львам» успешно выступить», – сказал Глис Daily Express.

Сборная Англии во время ЧМ будет жить в Ленинградской области.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Чемпионат мира Англия
Комментарии (50)
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3a zenit
1523895239
не мы вам мальчиков пришлём
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OfaZavr
1523895448
их фантазия неисчерпаема)
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ufos73
1523897937
Кастрируйте их тогда )))
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Shogun
1523897945
Да ваша убогая сборная и в топ-5 претендентов на чемпионство не идет, а надо будет и М-6 без стука войдем и никто никого не спросит, убогие существа
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BRO_football
1523898312
Девушек? А я думал, европейцев больше мальчики привлекают, если вы понимаете о чём я.
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subbotaspartak
1523898744
У них даже профессора дебилы... А девки у нас правда - сила!
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sergey_86-76
1523898943
дохрена чести будет. сами друг другу подергаете.
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Nerlinger
1523899022
Британцев девушками не соблазнишь!!! ГомоСеков им пришлют ядрённых...
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Пельш 1
1523902369
им не девушек надо, а мальчиков подсылать
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Sedoi_Goblin
1523904955
"Мы вам честно сказать хотим-на девчонок мы больше не глядим!!"-сб.Англии по футболу.
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