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    В Британии опасаются, что Россия на ЧМ-2018 пришлет в сборную Англии девушек для соблазнения

    Профессор в области безопасности и разведки Энтони Глис выразил опасение, что сборной Англии могут помешать успешно выступить на чемпионате мира-2018 русские девушки. Эксперт считает, что их подошлют российские спецслужбы.

    «У меня есть опасение, что Россия применит к нашим игрокам особое оружие – своих красивых девушек. Они войдут в контакт с футболистами, соблазнят их, и это помешает «трем львам» успешно выступить», – сказал Глис Daily Express.

    Сборная Англии во время ЧМ будет жить в Ленинградской области.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.04.2018 19:11
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +115

      rm4612 18 апреля 2018, 22:30

      Фсбшников им пришлют для отрезвления.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 18 апреля 2018, 16:41

      Тем более спецслужбам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 18 апреля 2018, 16:40

      Вы представляете какое гов_но у них в головах, что они такую чушь пишут?
      Нахрен вы нашим девушкам всрались?

      0
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 17 апреля 2018, 18:59

      девушек боятся - может на мальчиков намекают? гейропейцы - они такие выдумщики...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100709

      zigbert 17 апреля 2018, 12:11

      Ахинея.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 17 апреля 2018, 11:51

      ...Идиоты...

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 17 апреля 2018, 11:15

      Сборной Англии уже ничто не поможет.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 апреля 2018, 10:29

      Девушек - это норм ребятам, Англии мы колхозных активных геев зашлем!

      2
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 17 апреля 2018, 07:51

      по-любому провалятся на ЧМ. Они ж туда не в футбол едут играть, судя по их настроениям, а выживать. Повсюду опасности, заговоры... тут не до футбола, домой вернуться бы... Так и скажут, когда проиграют Панаме

      2
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN > Petrak86 17 апреля 2018, 19:00

      чувствуют заранее,что обос.утся - вот и всякую ахинею несут...

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      Рейтинг: +17

      Sergey-Wind 17 апреля 2018, 04:56

      Возьмите меня в сборную Англии на время ЧМ!

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