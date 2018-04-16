В Британии опасаются, что Россия на ЧМ-2018 пришлет в сборную Англии девушек для соблазнения

Профессор в области безопасности и разведки Энтони Глис выразил опасение, что сборной Англии могут помешать успешно выступить на чемпионате мира-2018 русские девушки. Эксперт считает, что их подошлют российские спецслужбы.

«У меня есть опасение, что Россия применит к нашим игрокам особое оружие – своих красивых девушек. Они войдут в контакт с футболистами, соблазнят их, и это помешает «трем львам» успешно выступить», – сказал Глис Daily Express.

Сборная Англии во время ЧМ будет жить в Ленинградской области.