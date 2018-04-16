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    Полузащитник «Урала» Емельянов получил сотрясение мозга в столкновении с Зе Луишем

    Полузащитник «Урала» Роман Емельянов получил легкое сотрясение мозга и рассечение височной области головы в поединке 26 тура РФПЛ со «Спартаком» (2:1).

    На 86-й минуте матча, прошедшего в Екатеринбурге 15 апреля, 25-летний хавбек в верховой борьбе столкнулся головами с нападающим красно-белых Зе Луишем, после чего обоим футболистам понадобилась медицинская помощь. В итоге они смогли продолжить встречу, однако спустя несколько минут игрок «шмелей» все же был заменен.

    Во вторник Емельянову предстоит пройти обследование, по результатам которого станут ясны сроки возвращения полузащитника в строй.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2018 14:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 11:26

      Роману здоровья.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1160

      Karpathian 17 апреля 2018, 07:38

      Здоровья, Роман!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +732

      rammax fcsm 16 апреля 2018, 23:42

      да, удариться об бревно - это опасно для здоровья..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 16 апреля 2018, 18:53

      Цэ Дуриша под суд за нападение сзади изподтишка!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      garet12222 16 апреля 2018, 18:46

      Роман, выздоравливай скорее, ты нужен своей команде!!!

      2
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      Рейтинг: +630

      garet12222 16 апреля 2018, 18:45

      всё-таки у чернокожих черепушки покрепче!)

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 апреля 2018, 18:24

      Здоровья Роману!

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