Полузащитник «Урала» Емельянов получил сотрясение мозга в столкновении с Зе Луишем

Полузащитник «Урала» Роман Емельянов получил легкое сотрясение мозга и рассечение височной области головы в поединке 26 тура РФПЛ со «Спартаком» (2:1).

На 86-й минуте матча, прошедшего в Екатеринбурге 15 апреля, 25-летний хавбек в верховой борьбе столкнулся головами с нападающим красно-белых Зе Луишем, после чего обоим футболистам понадобилась медицинская помощь. В итоге они смогли продолжить встречу, однако спустя несколько минут игрок «шмелей» все же был заменен.

Во вторник Емельянову предстоит пройти обследование, по результатам которого станут ясны сроки возвращения полузащитника в строй.