«Манчестер Юнайтед» готов включить Де Хеа в сделку по Иско

«Манчестер Юнайтед» намерен заполучить полузащитника «Реала» Иско.

Сообщается, что манкунианцы очень заинтересованы в услугах 25-летнего футболиста и готовы включить в сделку по нему голкипера Давида Де Хеа.

По информации СМИ, другими претендентами на испанского хавбека являются «Манчестер Сити» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Иско принял участие в 44 матчах, отметившись восемью голами и девятью результативными передачами. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2022 года, а стоимость, согласно данным Transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.