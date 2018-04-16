«Манчестер Юнайтед» готов включить Де Хеа в сделку по Иско

Упавшие ребята. Де Хеа как спасает, а его как второсорт включают в сделку.
«Манчестер Юнайтед» намерен заполучить полузащитника «Реала» Иско.
Сообщается, что манкунианцы очень заинтересованы в услугах 25-летнего футболиста и готовы включить в сделку по нему голкипера Давида Де Хеа.
По информации СМИ, другими претендентами на испанского хавбека являются «Манчестер Сити» и «Ювентус».
В нынешнем сезоне Иско принял участие в 44 матчах, отметившись восемью голами и девятью результативными передачами. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2022 года, а стоимость, согласно данным Transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.