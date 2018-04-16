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    «Манчестер Юнайтед» готов включить Де Хеа в сделку по Иско

    «Манчестер Юнайтед» намерен заполучить полузащитника «Реала» Иско.

    Сообщается, что манкунианцы очень заинтересованы в услугах 25-летнего футболиста и готовы включить в сделку по нему голкипера Давида Де Хеа.

    По информации СМИ, другими претендентами на испанского хавбека являются «Манчестер Сити» и «Ювентус».

    В нынешнем сезоне Иско принял участие в 44 матчах, отметившись восемью голами и девятью результативными передачами. Его контракт с мадридским клубом рассчитан до 2022 года, а стоимость, согласно данным Transfermarkt, составляет 75 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    16.04.2018 13:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 апреля 2018, 10:35

      Упавшие ребята. Де Хеа как спасает, а его как второсорт включают в сделку.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 16 апреля 2018, 21:13

      Этот кретин хочет клуб развалить?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 апреля 2018, 20:44

      Все МЮ хочет поменять !

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 апреля 2018, 19:21

      Иско мс юви подойдет мю пока жозе автобус не иско игра

      0
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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 16 апреля 2018, 17:46

      бараны,в раме опять дыра будет.Нападающих,как грязи.

      0
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 16 апреля 2018, 14:00

      Увидив в источнике эту организацию,ничему не удивляюсь...

      -1
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