Петр Чех: «У России хорошая команда, она сможет хорошо показать себя на ЧМ-2018»

Голкипер «Арсенала» Петр Чех рассказал, что не собирается присутствовать на чемпионате мира-2018, но будет следить за играми турнира по телевизору. Он также оценил шансы сборной России на успех.

– Ваша сборная не пробилась на чемпионат мира-2018. Но, возможно, вы все-таки приедете в Россию на Кубок мира в качестве болельщика?

– Я обязательно буду следить за мировым первенством в вашей стране, но, скорее всего, не смогу приехать в Россию. Чемпионат мира проходит как раз в тот период, когда у меня будет отпуск, который мне бы хотелось провести со своей семьей. Но я обязательно буду наблюдать за матчами турнира по телевизору и поддерживать своих друзей.

– Как оцените шансы сборной России на ЧМ-2018?

– Думаю, что у сборной России неплохие шансы достойно выступить на чемпионате мира, особенно с учетом того, что турнир будет носить для нее статус домашнего. Для любого игрока это особенные чувства, когда он может сыграть на столь крупном международном соревновании в родных стенах, при своих болельщиках. Это должно помочь вашей команде. Хотя, с другой стороны, это может и увеличить психологическое давление на футболистов, ведь в подобных условиях степень ответственности повышается. Посмотрим, что получится в итоге. Лично я считаю, что у России очень хорошая команда, и она сможет хорошо показать себя на мундиале.