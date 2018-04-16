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    Петр Чех: «У России хорошая команда, она сможет хорошо показать себя на ЧМ-2018»

    Голкипер «Арсенала» Петр Чех рассказал, что не собирается присутствовать на чемпионате мира-2018, но будет следить за играми турнира по телевизору. Он также оценил шансы сборной России на успех.

    – Ваша сборная не пробилась на чемпионат мира-2018. Но, возможно, вы все-таки приедете в Россию на Кубок мира в качестве болельщика?

    – Я обязательно буду следить за мировым первенством в вашей стране, но, скорее всего, не смогу приехать в Россию. Чемпионат мира проходит как раз в тот период, когда у меня будет отпуск, который мне бы хотелось провести со своей семьей. Но я обязательно буду наблюдать за матчами турнира по телевизору и поддерживать своих друзей.

    – Как оцените шансы сборной России на ЧМ-2018?

    – Думаю, что у сборной России неплохие шансы достойно выступить на чемпионате мира, особенно с учетом того, что турнир будет носить для нее статус домашнего. Для любого игрока это особенные чувства, когда он может сыграть на столь крупном международном соревновании в родных стенах, при своих болельщиках. Это должно помочь вашей команде. Хотя, с другой стороны, это может и увеличить психологическое давление на футболистов, ведь в подобных условиях степень ответственности повышается. Посмотрим, что получится в итоге. Лично я считаю, что у России очень хорошая команда, и она сможет хорошо показать себя на мундиале.

    Источник: Известия

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    16.04.2018 08:06
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100708

      zigbert 17 апреля 2018, 10:19

      Если и приедет на ЧМ к нам - без шлема его никто не узнает.

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 16 апреля 2018, 13:40

      Знает, что говорит. Помнит четыре банки на Евро.

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 16 апреля 2018, 11:38

      Если интервью брал рос. журналист,то вряд ли мы услышали б
      что-нибудь гаденькое из уст Чеха.
      А так ,доброе слово и кошке приятно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 апреля 2018, 11:17

      просто добрые слова о стране-хозяйке ЧМ, ничего более.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 16 апреля 2018, 10:33

      молодец иди к нам воротчиком

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 апреля 2018, 10:20

      у нас дырявые бутсы, слепые арбитры, сытые футболисты и невменяемый наставник национальной команды - так себе наборчик, для демонстрации приличной игры, но за добрые слова спасибо.

      2
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 16 апреля 2018, 10:19

      Где он увидел у нас хорошую сборную?

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 16 апреля 2018, 10:13

      Спасибо за добрые слова ! Может они материализуются !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 16 апреля 2018, 10:10

      первые два матча...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3414

      AZ 16 апреля 2018, 09:37

      перед ЧМ все будут подлизываться... После ЧМ будет одна грязь. Все как обычно

      -1
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