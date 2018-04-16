Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Петр Чех: «У России хорошая команда, она сможет хорошо показать себя на ЧМ-2018»

Петр Чех: «У России хорошая команда, она сможет хорошо показать себя на ЧМ-2018»

16 апреля 2018, 08:06
17

Голкипер «Арсенала» Петр Чех рассказал, что не собирается присутствовать на чемпионате мира-2018, но будет следить за играми турнира по телевизору. Он также оценил шансы сборной России на успех.

– Ваша сборная не пробилась на чемпионат мира-2018. Но, возможно, вы все-таки приедете в Россию на Кубок мира в качестве болельщика?

– Я обязательно буду следить за мировым первенством в вашей стране, но, скорее всего, не смогу приехать в Россию. Чемпионат мира проходит как раз в тот период, когда у меня будет отпуск, который мне бы хотелось провести со своей семьей. Но я обязательно буду наблюдать за матчами турнира по телевизору и поддерживать своих друзей.

– Как оцените шансы сборной России на ЧМ-2018?

– Думаю, что у сборной России неплохие шансы достойно выступить на чемпионате мира, особенно с учетом того, что турнир будет носить для нее статус домашнего. Для любого игрока это особенные чувства, когда он может сыграть на столь крупном международном соревновании в родных стенах, при своих болельщиках. Это должно помочь вашей команде. Хотя, с другой стороны, это может и увеличить психологическое давление на футболистов, ведь в подобных условиях степень ответственности повышается. Посмотрим, что получится в итоге. Лично я считаю, что у России очень хорошая команда, и она сможет хорошо показать себя на мундиале.

Источник: Известия
Чемпионат мира Россия Чехия Чех Петр
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
сапёр75
1523857630
Наш предел 1/4 ,будет хорошо
Ответить
Федя Кабак
1523858053
А главное кто тренирует нашу сборную))Ты не знаешь такого?)))
Ответить
Stavropolets
1523859412
У нас шансы всегда есть, но результат всегда один и тот же
Ответить
AZ
1523860635
перед ЧМ все будут подлизываться... После ЧМ будет одна грязь. Все как обычно
Ответить
ribavadim
1523862622
первые два матча...
Ответить
Боцман59rus
1523863243
у нас дырявые бутсы, слепые арбитры, сытые футболисты и невменяемый наставник национальной команды - так себе наборчик, для демонстрации приличной игры, но за добрые слова спасибо.
Ответить
OfaZavr
1523866641
просто добрые слова о стране-хозяйке ЧМ, ничего более.
Ответить
alex1951
1523867899
Если интервью брал рос. журналист,то вряд ли мы услышали б что-нибудь гаденькое из уст Чеха. А так ,доброе слово и кошке приятно...
Ответить
woyser
1523875248
Знает, что говорит. Помнит четыре банки на Евро.
Ответить
zigbert
1523949554
Если и приедет на ЧМ к нам - без шлема его никто не узнает.
Ответить
Главные новости
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
4
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
6
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
15
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+