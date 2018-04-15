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    Глушаков: «Локомотив» – чемпион? Не хочу комментировать. Все невозможное – возможно»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 26-го тура РФПЛ против «Урала» (1:2).

    – Что случилось после середины первого тайма, когда «Спартак» расклеился и стал упускать инициативу?

    – Говорю же – не реализовали моменты. Потеряли уверенность, из-за этого и возникла неразбериха, в результате которой пропустили гол. Можно сказать, задергались.

    – «Локомотив» – чемпион?

    – Не хочу комментировать. Это футбол. Все возможно. Все невозможное – возможно.

    – Фанаты «Спартака» сегодня располагались на высокой трибуне за воротами. Хорошо их видели и слышали?

    – И слышали, и видели. Как и всегда. Ведь они – лучшие в стране.

    «Урал» открыл стадион и победил «Спартак»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2018 17:48
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 15 апреля 2018, 21:44

      Лучше бы играл сегодня, а то языком то мастер. Огорчили сегодня кучу народа.

      1
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > anatolich72 16 апреля 2018, 01:18

      Порадовали больше народа чем огорчили)

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 15 апреля 2018, 21:00

      Это не игра- это позорище...столько обрезов, столько брака, сплошной сумбур...куда делась командная игра? Можно, конечно говорить: "Все невозможное – возможно!" но только когда игра есть! Сегодня у Спартака игры нет! Как не печально это признать...

      1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 15 апреля 2018, 20:40

      еще нет, но вероятность этого сегодня значительно увеличилась)

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 15 апреля 2018, 19:54

      Я бы сказал невозможно если мы Локо догоним.
      А вот то, что они практически чемпионы, это пожалуй почти факт.
      Осталось потенциально перевести случившееся в факт.

      0
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 апреля 2018, 19:51

      Денисочка наверное очень расстроен))

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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 15 апреля 2018, 19:43

      А возможно поменьше брака делать в передачах?

      2
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      Рейтинг: +666

      vlad1969 15 апреля 2018, 19:31

      Плохо сыграл даже очень

      3
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 15 апреля 2018, 19:30

      В створ ворот надо, ребятки, попадать. Вы же профессионалы.. Получается, сегодня вы сдали билеты, и паровоз поедет дальше без вас. Сосредоточьтесь на кубке и постарайтесь не слетать со 2 места. Если возьмёте кубок и попадёте в лч со 2 места, то это будет неплохо. Амбиции надо подтверждать игрой, а не растопыренными пальцами. Столько брака в передачах и ударов выше нашей бани я давно не видел. И ещё.. Сводите Фернандо к бабке что ли-пусть сглаз снимет)

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 апреля 2018, 19:17

      Больше невозможно -- чем возможно !!!

      0
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      Рейтинг: +548

      avera 15 апреля 2018, 18:49

      А ты перейди опять в Локо (если не пошлют), и опять чемпионом станешь.Зачем
      играть-главное вовремя подсуетиться.

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      Рейтинг: +1580

      srg38 > avera 15 апреля 2018, 19:23

      Накуй он нужен. Он будучи игроком Локо говорил что ненавидит Спартак. Но это не помешало ему туда перейти.

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      Рейтинг: +548

      avera > е5к.о.н.е.й.е5 15 апреля 2018, 23:20

      Ну ж не ** коней.

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