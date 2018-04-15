Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Глушаков: «Локомотив» – чемпион? Не хочу комментировать. Все невозможное – возможно»

Глушаков: «Локомотив» – чемпион? Не хочу комментировать. Все невозможное – возможно»

15 апреля 2018, 17:48
19

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 26-го тура РФПЛ против «Урала» (1:2).

– Что случилось после середины первого тайма, когда «Спартак» расклеился и стал упускать инициативу?

– Говорю же – не реализовали моменты. Потеряли уверенность, из-за этого и возникла неразбериха, в результате которой пропустили гол. Можно сказать, задергались.

– «Локомотив» – чемпион?

– Не хочу комментировать. Это футбол. Все возможно. Все невозможное – возможно.

– Фанаты «Спартака» сегодня располагались на высокой трибуне за воротами. Хорошо их видели и слышали?

– И слышали, и видели. Как и всегда. Ведь они – лучшие в стране.

«Урал» открыл стадион и победил «Спартак»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Урал Глушаков Денис
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
baden69
1523805952
Слишком много разговоров, а играешь, Денис, все хуже. Как это ни прискорбно для болельщиков других клубов, но похоже, что чемпион в этом году все-таки Локо.
Ответить
Kollljan
1523806307
Порешаете в кабинетах.
Ответить
Alemann
1523807037
"Чудес не бывает, но иногда случаются" (с). Сложно представить, чтобы кто-нибудь в этом году смог обойти паровозов. Трофей можно, с вероятностью более 90%, везти на РЖД-Арену. Остальным еще остается борьба за место в ЛЧ.
Ответить
avera
1523807387
А ты перейди опять в Локо (если не пошлют), и опять чемпионом станешь.Зачем играть-главное вовремя подсуетиться.
Ответить
docndoc
1523809837
В створ ворот надо, ребятки, попадать. Вы же профессионалы.. Получается, сегодня вы сдали билеты, и паровоз поедет дальше без вас. Сосредоточьтесь на кубке и постарайтесь не слетать со 2 места. Если возьмёте кубок и попадёте в лч со 2 места, то это будет неплохо. Амбиции надо подтверждать игрой, а не растопыренными пальцами. Столько брака в передачах и ударов выше нашей бани я давно не видел. И ещё.. Сводите Фернандо к бабке что ли-пусть сглаз снимет)
Ответить
vlad1969
1523809912
Плохо сыграл даже очень
Ответить
solyh-1962
1523810614
А возможно поменьше брака делать в передачах?
Ответить
Мары
1523811249
Я бы сказал невозможно если мы Локо догоним. А вот то, что они практически чемпионы, это пожалуй почти факт. Осталось потенциально перевести случившееся в факт.
Ответить
Diesel133
1523814049
еще нет, но вероятность этого сегодня значительно увеличилась)
Ответить
anatolich72
1523817843
Лучше бы играл сегодня, а то языком то мастер. Огорчили сегодня кучу народа.
Ответить
Главные новости
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
4
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
5
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
6
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
14
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
8
Все новости
Все новости
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
14
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
8
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+