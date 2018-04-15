Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал результат матча 26-го тура РФПЛ против «Урала» (1:2).
– Что случилось после середины первого тайма, когда «Спартак» расклеился и стал упускать инициативу?
– Говорю же – не реализовали моменты. Потеряли уверенность, из-за этого и возникла неразбериха, в результате которой пропустили гол. Можно сказать, задергались.
– «Локомотив» – чемпион?
– Не хочу комментировать. Это футбол. Все возможно. Все невозможное – возможно.
– Фанаты «Спартака» сегодня располагались на высокой трибуне за воротами. Хорошо их видели и слышали?
– И слышали, и видели. Как и всегда. Ведь они – лучшие в стране.
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Источник: «Спорт-Экспресс»