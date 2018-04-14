Конте – о матче с «Саутгемптоном»: «Хорошая победа, но мне важнее было увидеть настрой и желание бороться»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результат матча 34-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:2). Напомним, что лондонцы к 70-й минуте встречи проигрывали 0:2, но благодаря дублю форварда Оливье Жиру и голу хавбек Эдена Азара сумели отыграться.

«Хорошая победа, но мне важнее было увидеть правильный настрой, энтузиазм, дух и страсть во втором тайме. В первом тайме мы играли не хорошо, но проблема не только в этом. Соперник держал темп выше, чем мы.

Самое важное – увидеть верный настрой и бороться до конца. Мы должны закончить сезон по возможности максимально высоко», – сказал Конте.

«Челси» набрал 60 очков и остался на пятой строчке в турнирной таблице.