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    Конте – о матче с «Саутгемптоном»: «Хорошая победа, но мне важнее было увидеть настрой и желание бороться»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал результат матча 34-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:2). Напомним, что лондонцы к 70-й минуте встречи проигрывали 0:2, но благодаря дублю форварда Оливье Жиру и голу хавбек Эдена Азара сумели отыграться.

    «Хорошая победа, но мне важнее было увидеть правильный настрой, энтузиазм, дух и страсть во втором тайме. В первом тайме мы играли не хорошо, но проблема не только в этом. Соперник держал темп выше, чем мы.

    Самое важное – увидеть верный настрой и бороться до конца. Мы должны закончить сезон по возможности максимально высоко», – сказал Конте.

    «Челси» набрал 60 очков и остался на пятой строчке в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    14.04.2018 17:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 14 апреля 2018, 20:18

      Сомневаюсь что еще есть шансы на ЛЧ....

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