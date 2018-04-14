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    Азмун сделал дубль во втором матче подряд. Это впервые в его карьере

    Сегодня «Рубин» победил на выезде «Амкар» (3:0) в матче 26 тура РФПЛ.

    Двумя голами во встрече с пермяками отметился нападающий казанцев Сердар Азмун. Таким образом иранец впервые в своей карьере сделал дубль в двух матчах подряд.

    Напомним, форвард вернулся в «Рубин» из «Ростова» прошлым летом, подписав контракт до 2020 года. Ранее он выступал за казанский клуб с 2013 по 2017 год.

    В нынешнем сезоне Азмун провел 25 встреч, записав в свой актив два гола и шесть результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2018 14:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +404

      tilham 16 апреля 2018, 22:47

      главное чтоб на следующий сезон в форме подошёл без травм.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 апреля 2018, 09:21

      Прорвало наконец-то!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 14 апреля 2018, 15:56

      автор иди застрелись

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 14 апреля 2018, 15:20

      с Ахматом два гола и голевой пас не считается XD

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 14 апреля 2018, 14:59

      а в прошлом матче? что за .... у него больше же голов!

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