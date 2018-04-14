Азмун сделал дубль во втором матче подряд. Это впервые в его карьере

Сегодня «Рубин» победил на выезде «Амкар» (3:0) в матче 26 тура РФПЛ.

Двумя голами во встрече с пермяками отметился нападающий казанцев Сердар Азмун. Таким образом иранец впервые в своей карьере сделал дубль в двух матчах подряд.

Напомним, форвард вернулся в «Рубин» из «Ростова» прошлым летом, подписав контракт до 2020 года. Ранее он выступал за казанский клуб с 2013 по 2017 год.

В нынешнем сезоне Азмун провел 25 встреч, записав в свой актив два гола и шесть результативных передач.