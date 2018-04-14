Олег Иванов: «Если в клубе финансовые проблемы, то игроки, выходя на поле, об этом не думают»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал информацию о финансовых проблемах в пермском «Амкаре». По словам игрока, спортсмены, выходя на поле, не думают о деньгах.

«Честно говоря, у нас так каждый год бывает с какими-то командами. Взять же тот же пермский «Амкар» – каждый год там какие-то финансовые проблемы, а ребята выходят и играют.

Но я думаю, что никто, выходя на поле, об этом не думает, что какие-то финансовые проблемы, что где-то не платят.

Люди все-таки выходят и играют из-за того, что любят футбол, думают о своем будущем, о том, что если будут плохо играть, то в следующую команду не возьмут», – сказал Иванов.

Хавбек уже шесть лет выступает в команде со стабильным финансированием.