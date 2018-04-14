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    Олег Иванов: «Если в клубе финансовые проблемы, то игроки, выходя на поле, об этом не думают»

    Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал информацию о финансовых проблемах в пермском «Амкаре». По словам игрока, спортсмены, выходя на поле, не думают о деньгах.

    «Честно говоря, у нас так каждый год бывает с какими-то командами. Взять же тот же пермский «Амкар» – каждый год там какие-то финансовые проблемы, а ребята выходят и играют.

    Но я думаю, что никто, выходя на поле, об этом не думает, что какие-то финансовые проблемы, что где-то не платят.

    Люди все-таки выходят и играют из-за того, что любят футбол, думают о своем будущем, о том, что если будут плохо играть, то в следующую команду не возьмут», – сказал Иванов.

    Хавбек уже шесть лет выступает в команде со стабильным финансированием.

    Источник: Р-Спорт

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    14.04.2018 07:13
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 14 апреля 2018, 16:47

      Последнее предложение всё объясняет))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +67308

      portero 14 апреля 2018, 10:26

      думают, а вдруг травма , денег то не будет и на лечение

      1
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