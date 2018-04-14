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  • Олег Иванов: «Если в клубе финансовые проблемы, то игроки, выходя на поле, об этом не думают»

Олег Иванов: «Если в клубе финансовые проблемы, то игроки, выходя на поле, об этом не думают»

14 апреля 2018, 07:13
2

Полузащитник грозненского «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал информацию о финансовых проблемах в пермском «Амкаре». По словам игрока, спортсмены, выходя на поле, не думают о деньгах.

«Честно говоря, у нас так каждый год бывает с какими-то командами. Взять же тот же пермский «Амкар» – каждый год там какие-то финансовые проблемы, а ребята выходят и играют.

Но я думаю, что никто, выходя на поле, об этом не думает, что какие-то финансовые проблемы, что где-то не платят.

Люди все-таки выходят и играют из-за того, что любят футбол, думают о своем будущем, о том, что если будут плохо играть, то в следующую команду не возьмут», – сказал Иванов.

Хавбек уже шесть лет выступает в команде со стабильным финансированием.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Ахмат Иванов Олег
Комментарии (2)
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portero
1523690812
думают, а вдруг травма , денег то не будет и на лечение
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Тазит
1523713653
Последнее предложение всё объясняет))
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