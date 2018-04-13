Бубнов: «Манчини жалуется на атаку «Зенита». Но это он купил Дриусси и Ригони»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Зенита» в РФПЛ.

«Зенит» уже давно закончил чемпионскую гонку. А теперь команда рискует и прекратить борьбу за зону Лиги чемпионов.

Состав «Зенита» постоянно ротируется, нет крепких связей. Конечно, Манчини переживает. Нельзя говорить, что он приехал только заработать. Но игра в атаке не поставлена. Он и жалуется на линию нападения. Хотя Дриусси и Ригони он приобретал», – сказал Бубнов.

«Зенит» занимает пяту строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 42 очка в 24 турах.