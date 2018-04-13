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    Бубнов: «Манчини жалуется на атаку «Зенита». Но это он купил Дриусси и Ригони»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Зенита» в РФПЛ.

    «Зенит» уже давно закончил чемпионскую гонку. А теперь команда рискует и прекратить борьбу за зону Лиги чемпионов.

    Состав «Зенита» постоянно ротируется, нет крепких связей. Конечно, Манчини переживает. Нельзя говорить, что он приехал только заработать. Но игра в атаке не поставлена. Он и жалуется на линию нападения. Хотя Дриусси и Ригони он приобретал», – сказал Бубнов.

    «Зенит» занимает пяту строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 42 очка в 24 турах.

    Источник: Спорт FM

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    13.04.2018 19:22
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 апреля 2018, 09:35

      сразу ясно и видно было что они рвать себя здесь не будут берегут очень себя девочки и рассчитывая заработать здесь за год- два и смыться

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 апреля 2018, 00:04

      Манчини не позавидуешь.
      Ехал за призами, а уехал со слезами.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Мары 14 апреля 2018, 09:58

      не только со слезами но и с парой сумок наличности))

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары > OfaZavr 15 апреля 2018, 14:19

      Шепчет журналистам, что неустойка ему не нужна.
      Ну ну.Посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Мары 15 апреля 2018, 17:55

      да и без неустойки он прилично содрал, а качество работы проделанной за это время оставляет желать лучшего.

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары > OfaZavr 15 апреля 2018, 18:23

      Согласен на все сто.

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      Рейтинг: +2390

      baden69 14 апреля 2018, 00:03

      А Манчини думал, что он их возьмет и они сами будут делать результат. а он будет только красиво смотреться в костюмчике во время интервью???

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 апреля 2018, 23:27

      Фурсенко виноват а не Манчини да ему сейчас по барабану он уже навострил лыжи домой

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 13 апреля 2018, 21:44

      Дриусси слабее Полоза. А вот Ригони странный. Иногда блеснет, но чаще не попадает в игру.

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 апреля 2018, 21:36

      С чемпа Аргентины, да он их не знал даже. Руководство Зенита скаутам велело отчеты подделать и ему показать, чтоб типо он сам их захотел,.. вот так его обманули

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 13 апреля 2018, 20:28

      Шурик прав)Хоть иногда, но дело говорит.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2018, 20:18

      Странно слышать от бубна умные речи.

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