Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов: «Манчини жалуется на атаку «Зенита». Но это он купил Дриусси и Ригони»

Бубнов: «Манчини жалуется на атаку «Зенита». Но это он купил Дриусси и Ригони»

13 апреля 2018, 19:22
12

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Зенита» в РФПЛ.

«Зенит» уже давно закончил чемпионскую гонку. А теперь команда рискует и прекратить борьбу за зону Лиги чемпионов.

Состав «Зенита» постоянно ротируется, нет крепких связей. Конечно, Манчини переживает. Нельзя говорить, что он приехал только заработать. Но игра в атаке не поставлена. Он и жалуется на линию нападения. Хотя Дриусси и Ригони он приобретал», – сказал Бубнов.

«Зенит» занимает пяту строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 42 очка в 24 турах.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Зенит Дриусси Себастьян Ригони Эмилиано Манчини Роберто Бубнов Александр
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1523639937
Странно слышать от бубна умные речи.
Ответить
Федя Кабак
1523640520
Шурик прав)Хоть иногда, но дело говорит.
Ответить
кузнецов артем
1523644560
С чемпа Аргентины, да он их не знал даже. Руководство Зенита скаутам велело отчеты подделать и ему показать, чтоб типо он сам их захотел,.. вот так его обманули
Ответить
Бриг
1523645053
Дриусси слабее Полоза. А вот Ригони странный. Иногда блеснет, но чаще не попадает в игру.
Ответить
Garrincha58
1523651255
Фурсенко виноват а не Манчини да ему сейчас по барабану он уже навострил лыжи домой
Ответить
baden69
1523653414
А Манчини думал, что он их возьмет и они сами будут делать результат. а он будет только красиво смотреться в костюмчике во время интервью???
Ответить
Мары
1523653480
Манчини не позавидуешь. Ехал за призами, а уехал со слезами.
Ответить
Полная Канистра
1523687722
сразу ясно и видно было что они рвать себя здесь не будут берегут очень себя девочки и рассчитывая заработать здесь за год- два и смыться
Ответить
Главные новости
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
1
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
4
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
4
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
5
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
11
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Все новости
Все новости
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
10
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
5
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
5
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
11
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
7
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
12
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
12
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+