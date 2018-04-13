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  • Агуэро, Стоунс и Менди не сыграют с «Тоттенхэмом». В распоряжении «Манчестер Сити» осталось 14 игроков

Агуэро, Стоунс и Менди не сыграют с «Тоттенхэмом». В распоряжении «Манчестер Сити» осталось 14 игроков

13 апреля 2018, 18:49
7

Главный тренер «Манчестер Сити» накануне матча 34 тура АПЛ против «Тоттенхэма» рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде.

«Серхио Агуэро получил повреждение. Он был травмирован перед матчем против «Ливерпуля» (1:2), но попытался помочь нам. Вот почему он не мог играть с самого начала. Он не был готов.

Я не знаю, когда он вернется. Не забывайте, что он был травмирован и приложил огромные усилия, потому что после действий Эшли Янга в поединке с «Манчестер Юнайтед» (2:3) он не мог тренироваться из-за проблем с коленом. Надеюсь, мы сможем на него рассчитывать в последних играх сезона.

Джон Стоунс не готов, Фернандиньо дисквалифицирован, Бенжамин Менди выбыл. На завтрашний матч у меня в составе 14 футболистов плюс молодежь», – сказал Гвардиола.

Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 14 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени.

Источник: ФК «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Манчестер Сити Фернандиньо Агуэро Серхио Стоунз Джон Менди Бенжамин Гвардиола Хосеп
Комментарии (7)
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Shogun
1523636778
Да один фиг уже чемпионы, а потрогать трофей дело 2-3 туров
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zigbert
1523639051
Для Ман Сити это уже не так страшно.
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кузнецов артем
1523641128
То что я напишу фантастика, но Рома выиграла Барсу так что... С каждым проигранным матчем Сити будет все сложнее переломить ситуацию, Гвардиола далеко не тот тренер который легко способен вывести команду из кризиса, так что надеюсь что даже интрига оживет, Ливерпуль ведь показал, что стоять в обороне против такого Сити не так уж и страшно, главное быть по физ состоянию к этому готовыми
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dddolphin
1523645561
Ужасно, просто ужасно. Надо купить еще 14 человек.
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Финт
1523675075
Для интриги надо что бы МС продул)
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OfaZavr
1523688952
если ЦСКА вон из более сложных ситуаций выход находят то эти тем более найдут)
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