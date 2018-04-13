Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Агуэро, Стоунс и Менди не сыграют с «Тоттенхэмом». В распоряжении «Манчестер Сити» осталось 14 игроков

    Главный тренер «Манчестер Сити» накануне матча 34 тура АПЛ против «Тоттенхэма» рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде.

    «Серхио Агуэро получил повреждение. Он был травмирован перед матчем против «Ливерпуля» (1:2), но попытался помочь нам. Вот почему он не мог играть с самого начала. Он не был готов.

    Я не знаю, когда он вернется. Не забывайте, что он был травмирован и приложил огромные усилия, потому что после действий Эшли Янга в поединке с «Манчестер Юнайтед» (2:3) он не мог тренироваться из-за проблем с коленом. Надеюсь, мы сможем на него рассчитывать в последних играх сезона.

    Джон Стоунс не готов, Фернандиньо дисквалифицирован, Бенжамин Менди выбыл. На завтрашний матч у меня в составе 14 футболистов плюс молодежь», – сказал Гвардиола.

    Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 14 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2018 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 апреля 2018, 09:55

      если ЦСКА вон из более сложных ситуаций выход находят то эти тем более найдут)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 14 апреля 2018, 06:04

      Для интриги надо что бы МС продул)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +788

      dddolphin 13 апреля 2018, 21:52

      Ужасно, просто ужасно.
      Надо купить еще 14 человек.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 13 апреля 2018, 20:38

      То что я напишу фантастика, но Рома выиграла Барсу так что... С каждым проигранным матчем Сити будет все сложнее переломить ситуацию, Гвардиола далеко не тот тренер который легко способен вывести команду из кризиса, так что надеюсь что даже интрига оживет, Ливерпуль ведь показал, что стоять в обороне против такого Сити не так уж и страшно, главное быть по физ состоянию к этому готовыми

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 20:04

      Для Ман Сити это уже не так страшно.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 13 апреля 2018, 19:26

      Да один фиг уже чемпионы, а потрогать трофей дело 2-3 туров

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Shogun 13 апреля 2018, 19:32

      В общем-то, да. Сезон для Сити окончен. Игроки уже, наверное, подумывают о ЧМ и своих сборных.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11