Агуэро, Стоунс и Менди не сыграют с «Тоттенхэмом». В распоряжении «Манчестер Сити» осталось 14 игроков

Главный тренер «Манчестер Сити» накануне матча 34 тура АПЛ против «Тоттенхэма» рассказал о ситуации с травмированными игроками в команде.

«Серхио Агуэро получил повреждение. Он был травмирован перед матчем против «Ливерпуля» (1:2), но попытался помочь нам. Вот почему он не мог играть с самого начала. Он не был готов.

Я не знаю, когда он вернется. Не забывайте, что он был травмирован и приложил огромные усилия, потому что после действий Эшли Янга в поединке с «Манчестер Юнайтед» (2:3) он не мог тренироваться из-за проблем с коленом. Надеюсь, мы сможем на него рассчитывать в последних играх сезона.

Джон Стоунс не готов, Фернандиньо дисквалифицирован, Бенжамин Менди выбыл. На завтрашний матч у меня в составе 14 футболистов плюс молодежь», – сказал Гвардиола.

Матч «Тоттенхэм» – «Манчестер Сити» состоится в субботу, 14 апреля, и начнется в 21:45 по московскому времени.