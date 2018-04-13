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    Дюгарри: «Куртуа, как и многие игроки «Челси», хочет покинуть клуб»

    Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри считает, что голкипер «Челси» Тибо Куртуа хочет покинуть клуб этим летом.

    Ранее появилась информация, что бельгиец может продолжить карьеру в «ПСЖ».

    «Куртуа в «ПСЖ»? Он провел очень средний сезон, но я понимаю, что он хочет сменить клуб, как и множество игроков, которые собираются покинуть «Челси» или хотя бы попытаться это сделать.

    Тибо лучше, чем Альфонс Ареола и Кевин Трапп, которые есть у «ПСЖ» на данный момент. Для меня Куртуа на ступень выше них», – сказал Дюгарри.

    Нынешний контракт Куртуа истекает в июне 2019 года и стороны пока не могут договориться о его продлении.

    Источник: Tribalfootball

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    13.04.2018 12:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5786

      Alex Molchanov 13 апреля 2018, 18:47

      Правильно, все они хотят играть в ЛЧ, куда челси не попадёт.)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Bandit7 13 апреля 2018, 12:46

      Неплохо

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