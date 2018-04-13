Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы начнется в 13:00

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в пятницу, 13 апреля, в 13:00 по московскому времени. Через час там же начнется жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов.

В жеребьевке примут участие следующие команды:

«Арсенал» (Англия)

«Атлетико» (Испания)

«Зальцбург» (Австрия)

«Марсель» (Франция)

Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

В проведении жеребьевки поможет посол финала Лиги Европы Эрик Абидаль, который также примет участие в церемонии передачи трофея Лиону.

Первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные – 3 мая. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.

Финал турнира состоится в среду, 16 мая, на стадионе «Стад-де-Лион» в Лионе.