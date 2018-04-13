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Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы начнется в 13:00

13 апреля 2018, 11:02
7

Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в пятницу, 13 апреля, в 13:00 по московскому времени. Через час там же начнется жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов.

В жеребьевке примут участие следующие команды:

«Арсенал» (Англия)

«Атлетико» (Испания)

«Зальцбург» (Австрия)

«Марсель» (Франция)

Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

В проведении жеребьевки поможет посол финала Лиги Европы Эрик Абидаль, который также примет участие в церемонии передачи трофея Лиону.

Первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные – 3 мая. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.

Финал турнира состоится в среду, 16 мая, на стадионе «Стад-де-Лион» в Лионе.

Источник: УЕФА
Лига Европы Арсенал Атлетико Зальцбург Марсель Абидаль Эрик
Комментарии (7)
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ARSteven89
1523607254
Любая пара будет представлять верх интереса, конечно. Если "Арсенал" не попадёт на "Атлетико", то с любым другим соперником, будто "Зальцбург" или "Марсель", будет открытая игра без обороны, где каждая команда может положить по 4 мяча как дома, так и на выезде. А "Зальцбург", конечно, уже выстрелил в этой ЛЕ, пройти "Сосьедад", "Боруссию Дортмунд" и "Лацио", кто следующий на вынос???))) "Марсель" стремится сыграть финал на Родине при поддержке своих болельщиков, хоть и на стадионе врага по чемпионату. А про "Атлетико" Симеоне что тут говорить, команда уровня финалов ЛЧ просто обязана брать трофей попроще...
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Гуус
1523608299
Эх в этой 4 должен быть вместо АРСЕНала Цска...
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chegevaro
1523609017
Зальцбург держись )
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фкНКНХ
1523609219
а лч во сколько?
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stream15
1523612215
Зальцбург выиграет ЛЧ или спартак.
Ответить
Forever Blaugrana
1523612834
хотелось бы зальцбург атлетико арсенал марсель а в финале арсенал атлетико
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petrucho-spb
1523615328
Зальзбург выиграй Европу!!!
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