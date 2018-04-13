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    Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы начнется в 13:00

    Жеребьевка 1/2 финала Лиги Европы пройдет в штаб-квартире УЕФА в Ньоне в пятницу, 13 апреля, в 13:00 по московскому времени. Через час там же начнется жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов.

    В жеребьевке примут участие следующие команды:

    «Арсенал» (Англия)

    «Атлетико» (Испания)

    «Зальцбург» (Австрия)

    «Марсель» (Франция)

    Жеребьевка полностью открытая, сеяных и несеяных команд нет. Команда, которую в каждой паре достанут первой, проведет первый четвертьфинальный матч на своем поле.

    В проведении жеребьевки поможет посол финала Лиги Европы Эрик Абидаль, который также примет участие в церемонии передачи трофея Лиону.

    Первые матчи 1/2 финала пройдут 26 апреля, ответные – 3 мая. Подробное расписание матчей будет опубликовано вскоре после жеребьевки.

    Финал турнира состоится в среду, 16 мая, на стадионе «Стад-де-Лион» в Лионе.

    Источник: УЕФА

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    13.04.2018 11:02
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 13 апреля 2018, 13:28

      Зальзбург выиграй Европу!!!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      Forever Blaugrana 13 апреля 2018, 12:47

      хотелось бы
      зальцбург атлетико
      арсенал марсель
      а в финале арсенал атлетико

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 13 апреля 2018, 12:36

      Зальцбург выиграет ЛЧ или спартак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -9

      фкНКНХ 13 апреля 2018, 11:46

      а лч во сколько?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 13 апреля 2018, 11:43

      Зальцбург держись )

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +380

      Гуус 13 апреля 2018, 11:31

      Эх в этой 4 должен быть вместо АРСЕНала Цска...

      1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 13 апреля 2018, 11:14

      Любая пара будет представлять верх интереса, конечно. Если "Арсенал" не попадёт на "Атлетико", то с любым другим соперником, будто "Зальцбург" или "Марсель", будет открытая игра без обороны, где каждая команда может положить по 4 мяча как дома, так и на выезде. А "Зальцбург", конечно, уже выстрелил в этой ЛЕ, пройти "Сосьедад", "Боруссию Дортмунд" и "Лацио", кто следующий на вынос???))) "Марсель" стремится сыграть финал на Родине при поддержке своих болельщиков, хоть и на стадионе врага по чемпионату. А про "Атлетико" Симеоне что тут говорить, команда уровня финалов ЛЧ просто обязана брать трофей попроще...

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