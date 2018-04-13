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    Французский клуб пробился в полуфинал Лиги Европы впервые за 18 лет два сезона подряд

    Вчера во Франции состоялся ответный матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Марсель» принимал «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 5:2 (результат первой встречи – 0:1).

    Благодаря этому результату французский клуб впервые за 18 лет пробился в полуфинал Лиги Европы (Кубка УЕФА) в двух сезонах подряд. В предыдущем розыгрыше до этой стадии добрался «Лион», уступивший «Аяксу» (1:4, 3:1).

    Стоит отметить, что в сезоне-1998/99 «Марсель» пробивался в финал Кубка УЕФА. Тогда французы уступили «Парме» со счетом 0:3, а годом позже «Ланс» в 1/2 финала оказался слабее «Арсенала» (0:1, 1:2).

    Источник: Opta

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    13.04.2018 10:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 18:20

      Слишком мудреная фраза.Нам этого не понять. А так матч получился результативным и интересным, игроки не берегли силы.

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      Рейтинг: +3795

      serppion 13 апреля 2018, 16:04

      Угораю над редактором. Девочка 18 лет впервые теряет невинность два сезона подряд!

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 13 апреля 2018, 13:03

      В той Парме играли Кьеза,Креспо,Буффон,Тюрам,Канаварро,Дино Баджо, Верон..... были же времена.....

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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 13 апреля 2018, 12:51

      Как вчера это было ПАРМА-МАРСЕЛЬ 3:0 (в лужниках) Тогда в Парме начинали карьеру Креспо,Кьеза,Буффон....да все звёзды итальянского футбола последнего десятилетия. А годом позже Арсенал в полуфинале оказался сильнее Ланса и в финале проиграл Галатасараю. Как сегодня помню тот матч!!! В Галатасарай тогда начинали свою карьеру Хасан Шаш, Окан, Хакан Шукюр, Юмит Давала и в том Галатасарае завершал свою карьеру легендарный Георгий Хаджи! Эх как время летит(((

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      Рейтинг: +2051

      almanev 13 апреля 2018, 11:24

      Кривой заголовок, возьмите меня редактором!

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