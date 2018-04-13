Французский клуб пробился в полуфинал Лиги Европы впервые за 18 лет два сезона подряд

Вчера во Франции состоялся ответный матче 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Марсель» принимал «РБ Лейпциг». Игра завершилась со счетом 5:2 (результат первой встречи – 0:1).

Благодаря этому результату французский клуб впервые за 18 лет пробился в полуфинал Лиги Европы (Кубка УЕФА) в двух сезонах подряд. В предыдущем розыгрыше до этой стадии добрался «Лион», уступивший «Аяксу» (1:4, 3:1).

Стоит отметить, что в сезоне-1998/99 «Марсель» пробивался в финал Кубка УЕФА. Тогда французы уступили «Парме» со счетом 0:3, а годом позже «Ланс» в 1/2 финала оказался слабее «Арсенала» (0:1, 1:2).