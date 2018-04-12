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    Лига Европы. «Зальцбург» разгромил «Лацио» и вышел в полуфинал; «Атлетико» проиграл «Спортингу», но квалифицировался в 1/2

    В матче 1/4 финала Лиги Европы «Зальцбург» разгромил «Лацио» со счетом 4:1. Первую встречу австрийцы проиграли со счетом 2:4.

    По сумме двух матчей «Зальцбург» прошел в следующую стадию турнира.

    С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

    Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Ответные матчи

    Зальцбург (Австрия) – Лацио (Италия) – 4:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Иммобиле, 55; 1:1 – Даббур, 2:1 – Хайдара, 72; 3:1 – Хван Хи Чхан, 74; 4:1 – Лайнер, 76.

    Первый матч: 2:4

    Спортинг (Португалия) – Атлетико (Испания) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Монтеро, 28.

    Первый матч: 0:2

    Марсель (Франция) – РБ Лейпциг (Германия) – 5:2 (3:1)

    Голы: 0:1 – Брума, 2; 1:1 – Ильзанкер (в свои ворота), 6; 2:1 – Сарр, 9; 3:1 – Товен, 38; 3:2 – Огустин, 55; 4:1 – Пайет, 60; 5:2 – Сакаи, 90+4.

    Первый матч: 0:1

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.04.2018 23:57
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 апреля 2018, 10:09

      молодцы Зальцбург очередное футбольное чудо сотворили!

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 13 апреля 2018, 04:56

      Зальцбург очень уверенно шёл, 1 место в группе, до матча с Лацио в Риме ни одного поражения. Выбивали фаворитов. Очень крепкая команда.

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 13 апреля 2018, 03:21

      Зальцбург сотворил небольшое чудо... Удачи им!

      2
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      Рейтинг: +285

      Bronholm 13 апреля 2018, 00:24

      Всё с ног на голову перевернулось! Желаю удачи Атлетико

      0
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 13 апреля 2018, 00:10

      Вот вам и австрийцы. Дальше своих братьев из Германии прошли. Чувствую, через пару сезонов половина этого состава, особенно куча молодых суперталантов, будет в основе Лейпцига играть. Удачи быкам в следующих стадиях!

      2
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      Рейтинг: -9

      фкНКНХ 13 апреля 2018, 00:09

      зальцбург - лейпциг хотелось посмотреть, но ...

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 13 апреля 2018, 00:01

      Ну просто писец Лацио!!!Я так верил что Орлы пройдут Быков,но сами лажанули...ну а Зальцбург браво!

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