Лига Европы. «Зальцбург» разгромил «Лацио» и вышел в полуфинал; «Атлетико» проиграл «Спортингу», но квалифицировался в 1/2

В матче 1/4 финала Лиги Европы «Зальцбург» разгромил «Лацио» со счетом 4:1. Первую встречу австрийцы проиграли со счетом 2:4.

По сумме двух матчей «Зальцбург» прошел в следующую стадию турнира.

С результатами других матчей можно ознакомиться ниже.

Лига Европы. Плей-офф. 1/4 финала. Ответные матчи

Зальцбург (Австрия) – Лацио (Италия) – 4:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Иммобиле, 55; 1:1 – Даббур, 2:1 – Хайдара, 72; 3:1 – Хван Хи Чхан, 74; 4:1 – Лайнер, 76.

Первый матч: 2:4

Спортинг (Португалия) – Атлетико (Испания) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Монтеро, 28.

Первый матч: 0:2

Марсель (Франция) – РБ Лейпциг (Германия) – 5:2 (3:1)

Голы: 0:1 – Брума, 2; 1:1 – Ильзанкер (в свои ворота), 6; 2:1 – Сарр, 9; 3:1 – Товен, 38; 3:2 – Огустин, 55; 4:1 – Пайет, 60; 5:2 – Сакаи, 90+4.

Первый матч: 0:1

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