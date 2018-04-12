Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нобоа: «Чемпионский дух в «Рубине»? Конечно, это чувствуется»

    Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа в преддверии матча 26-го тура РФПЛ против «Амкара» поделился мнением о настрое команды.

    – Вы играли в том самом чемпионском «Рубине». Спустя столько лет, вернувшись, чувствуете ли вы тот дух?

    – Конечно, это чувствуется. Это очень важная часть истории. Всегда приятно вернуться в команду, где побеждал. Да, сейчас другие игроки и другой состав, но играть в такой атмосфере всегда приятно.

    – Вы сказали, что Домингес и Попов очень схожи. В чем?

    – Это разные игроки. Домингес быстрее работает с мячом, Попов хорошо открывается между линиями. Оба обладают последним пасом. Оба техничные, но разные.

    – За счет чего «Амкар» взял шесть очков? И как с ним играть?

    – «Амкар» будет играть очень уверенно после двух побед. Нам придется изучить соперника и найти возможность вскрыть эту оборону.

    Матч «Амкар» – «Рубин» пройдет 14 апреля.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2018 13:58
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 12 апреля 2018, 18:40

      ...к сожалению "чемпионский дух" выветрился после изгнания из Казани Бердыева. Очухались,я про правителей жизни нашей,-- но Бикеевич не Бог,хотя очень старается. Удачи КБ и его команде!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      Бардюр 12 апреля 2018, 17:09

      Тебе, Кристиан, и в зените чувствовался. Дух Бердыева ты чувствуешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 12 апреля 2018, 16:50

      То есть автобусом на автобус пойдут.Вы-"чемпионы",а "Амкар" на подъёме-скатайте ничью.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 апреля 2018, 14:33

      Так себе последний пас у Попова

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11