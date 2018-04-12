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  • Нобоа: «Чемпионский дух в «Рубине»? Конечно, это чувствуется»

Нобоа: «Чемпионский дух в «Рубине»? Конечно, это чувствуется»

12 апреля 2018, 13:58
4

Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа в преддверии матча 26-го тура РФПЛ против «Амкара» поделился мнением о настрое команды.

– Вы играли в том самом чемпионском «Рубине». Спустя столько лет, вернувшись, чувствуете ли вы тот дух?

– Конечно, это чувствуется. Это очень важная часть истории. Всегда приятно вернуться в команду, где побеждал. Да, сейчас другие игроки и другой состав, но играть в такой атмосфере всегда приятно.

– Вы сказали, что Домингес и Попов очень схожи. В чем?

– Это разные игроки. Домингес быстрее работает с мячом, Попов хорошо открывается между линиями. Оба обладают последним пасом. Оба техничные, но разные.

– За счет чего «Амкар» взял шесть очков? И как с ним играть?

– «Амкар» будет играть очень уверенно после двух побед. Нам придется изучить соперника и найти возможность вскрыть эту оборону.

Матч «Амкар» – «Рубин» пройдет 14 апреля.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Нобоа Кристиан
Комментарии (4)
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momwig_
1523532795
Так себе последний пас у Попова
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yurdin
1523541020
То есть автобусом на автобус пойдут.Вы-"чемпионы",а "Амкар" на подъёме-скатайте ничью.
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Бардюр
1523542180
Тебе, Кристиан, и в зените чувствовался. Дух Бердыева ты чувствуешь.
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FaTeK1945ru
1523547627
...к сожалению "чемпионский дух" выветрился после изгнания из Казани Бердыева. Очухались,я про правителей жизни нашей,-- но Бикеевич не Бог,хотя очень старается. Удачи КБ и его команде!!!
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