Нобоа: «Чемпионский дух в «Рубине»? Конечно, это чувствуется»

Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа в преддверии матча 26-го тура РФПЛ против «Амкара» поделился мнением о настрое команды.

– Вы играли в том самом чемпионском «Рубине». Спустя столько лет, вернувшись, чувствуете ли вы тот дух?

– Конечно, это чувствуется. Это очень важная часть истории. Всегда приятно вернуться в команду, где побеждал. Да, сейчас другие игроки и другой состав, но играть в такой атмосфере всегда приятно.

– Вы сказали, что Домингес и Попов очень схожи. В чем?

– Это разные игроки. Домингес быстрее работает с мячом, Попов хорошо открывается между линиями. Оба обладают последним пасом. Оба техничные, но разные.

– За счет чего «Амкар» взял шесть очков? И как с ним играть?

– «Амкар» будет играть очень уверенно после двух побед. Нам придется изучить соперника и найти возможность вскрыть эту оборону.

Матч «Амкар» – «Рубин» пройдет 14 апреля.