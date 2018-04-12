Нобоа: «Чемпионский дух в «Рубине»? Конечно, это чувствуется»

...к сожалению "чемпионский дух" выветрился после изгнания из Казани Бердыева. Очухались,я про правителей жизни нашей,-- но Бикеевич не Бог,хотя очень старается. Удачи КБ и его команде!!!
Полузащитник «Рубина» Кристиан Нобоа в преддверии матча 26-го тура РФПЛ против «Амкара» поделился мнением о настрое команды.
– Вы играли в том самом чемпионском «Рубине». Спустя столько лет, вернувшись, чувствуете ли вы тот дух?
– Конечно, это чувствуется. Это очень важная часть истории. Всегда приятно вернуться в команду, где побеждал. Да, сейчас другие игроки и другой состав, но играть в такой атмосфере всегда приятно.
– Вы сказали, что Домингес и Попов очень схожи. В чем?
– Это разные игроки. Домингес быстрее работает с мячом, Попов хорошо открывается между линиями. Оба обладают последним пасом. Оба техничные, но разные.
– За счет чего «Амкар» взял шесть очков? И как с ним играть?
– «Амкар» будет играть очень уверенно после двух побед. Нам придется изучить соперника и найти возможность вскрыть эту оборону.
Матч «Амкар» – «Рубин» пройдет 14 апреля.