АПЛ переписала гол Эриксена в ворота «Сток Сити» на Кейна

Комиссия АПЛ по голам переписала забитый мяч полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в матче 33-го тура против «Сток Сити» (2:1) на нападающего Гарри Кейна.

В игре датчанин исполнил подачу со штрафного, после которого не было понятно, коснулся ли мяча англичанин или нет. «Шпоры» подали апелляцию, которая была удовлетворена.

Теперь в активе Кейна 25 голов. Он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира, опережая нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на четыре забитых мяча.