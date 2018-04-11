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    АПЛ переписала гол Эриксена в ворота «Сток Сити» на Кейна

    Комиссия АПЛ по голам переписала забитый мяч полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в матче 33-го тура против «Сток Сити» (2:1) на нападающего Гарри Кейна.

    В игре датчанин исполнил подачу со штрафного, после которого не было понятно, коснулся ли мяча англичанин или нет. «Шпоры» подали апелляцию, которая была удовлетворена.

    Теперь в активе Кейна 25 голов. Он лидирует в списке лучших бомбардиров турнира, опережая нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха на четыре забитых мяча.

    Источник: Premierleague.com

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    11.04.2018 20:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3435

      FRZZ 12 апреля 2018, 22:06

      Что за ерунду пишет бомбардир???

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 11 апреля 2018, 20:54

      У Салаха 29 голов как у Месси а у Кейна 25 теперь с учетом этого гола, значит Салах впереди на 4 мяча

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 11 апреля 2018, 20:54

      Эт Кейн опережает Салаха? Или наоборот? Исправьте пожалуйста

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