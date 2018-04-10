Ломбертс: «Странно, что у Манчини в «Зените» есть Дзюба и Шатов, а он их не использует»

Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс, выступающий ныне за «Остенде», удивлен решением петербургского клуба отправить в аренду нападающего Артема Дзюбу и полузащитника Олега Шатова. Бельгиец находит странным, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини отказался от услуг этих футболистов.

«Это тоже удивительно! Даже не знаю, нужно ли что-то объяснять: если у тебя в команде есть такие игроки, странно, что ты их не используешь. Вдвойне странно, если вынуждаешь уйти в аренду. Шатов – один из самых талантливых игроков России. Дзюба забивает каждую неделю. Кстати, надеюсь, он вернется в сборную! Повторюсь: не знаю всей ситуации изнутри, может, Манчини и прав – я действительно не в курсе. Но наблюдать за тем, что происходит, очень обидно. Даже из Бельгии», – сказал Ломбертс.

Напомним, в зимнее трансферное окно Дзюба перешел на правах аренды в тульский «Арсенал», а Шатов – в «Краснодар».