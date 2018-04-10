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  • Ломбертс: «Странно, что у Манчини в «Зените» есть Дзюба и Шатов, а он их не использует»

Ломбертс: «Странно, что у Манчини в «Зените» есть Дзюба и Шатов, а он их не использует»

10 апреля 2018, 19:00
5

Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс, выступающий ныне за «Остенде», удивлен решением петербургского клуба отправить в аренду нападающего Артема Дзюбу и полузащитника Олега Шатова. Бельгиец находит странным, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини отказался от услуг этих футболистов.

«Это тоже удивительно! Даже не знаю, нужно ли что-то объяснять: если у тебя в команде есть такие игроки, странно, что ты их не используешь. Вдвойне странно, если вынуждаешь уйти в аренду. Шатов – один из самых талантливых игроков России. Дзюба забивает каждую неделю. Кстати, надеюсь, он вернется в сборную! Повторюсь: не знаю всей ситуации изнутри, может, Манчини и прав – я действительно не в курсе. Но наблюдать за тем, что происходит, очень обидно. Даже из Бельгии», – сказал Ломбертс.

Напомним, в зимнее трансферное окно Дзюба перешел на правах аренды в тульский «Арсенал», а Шатов – в «Краснодар».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Бельгия. Плей-офф Остенде Зенит Краснодар Арсенал Дзюба Артем Ломбертс Николас Шатов Олег
Комментарии (5)
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raritet
1523377082
Тут ты Коля немного не в курсе дела. Уже на подходе новые приниматели решений . Шатодзюбоувольнители уже давно мысленно в медовом отпуске....
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Мары
1523382575
Это игра такая. Вытянуть из Газпрома как можно больше денег.
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lotsman
1523422886
Когда то они играли. Потом скисли. Вылетели и из Зенита, и из сборной. Что тут тебя удивляет.
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пряник929
1523429607
Нет тренеров уже в Зените, одни имена - а имена тренировать не могут. Настали времена, когда главным стало заключить шикарный контракт - работать уже не надо....
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