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    Ломбертс: «Странно, что у Манчини в «Зените» есть Дзюба и Шатов, а он их не использует»

    Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс, выступающий ныне за «Остенде», удивлен решением петербургского клуба отправить в аренду нападающего Артема Дзюбу и полузащитника Олега Шатова. Бельгиец находит странным, что главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини отказался от услуг этих футболистов.

    «Это тоже удивительно! Даже не знаю, нужно ли что-то объяснять: если у тебя в команде есть такие игроки, странно, что ты их не используешь. Вдвойне странно, если вынуждаешь уйти в аренду. Шатов – один из самых талантливых игроков России. Дзюба забивает каждую неделю. Кстати, надеюсь, он вернется в сборную! Повторюсь: не знаю всей ситуации изнутри, может, Манчини и прав – я действительно не в курсе. Но наблюдать за тем, что происходит, очень обидно. Даже из Бельгии», – сказал Ломбертс.

    Напомним, в зимнее трансферное окно Дзюба перешел на правах аренды в тульский «Арсенал», а Шатов – в «Краснодар».

    Источник: Sport24

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    10.04.2018 19:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 апреля 2018, 09:53

      Нет тренеров уже в Зените, одни имена - а имена тренировать не могут. Настали времена, когда главным стало заключить шикарный контракт - работать уже не надо....

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      Рейтинг: +4025

      raritet > пряник929 11 апреля 2018, 10:11

      ты прав в том смысле, что Манчини не тренер. Он менеджер. Он знает кого купить и как расставить купленных. А строить команду, водить за ручку по полю как Бердыев, это не его. Самый последний тренер был Луческу и того съели. Настоящие классные тренеры это Лучано и Дик. В Локомотиве почему все в порядке? Тренер старой советской еще школы. Преимущество этой школы- тренер тебе и мать и отец и нянька и если нужно, скажет пламенную речь на чистом русском языке в стиле послания Гончаренко -Мусе. Вроде как и слова не совсем переводные , а как-то игроки для себя правильно их понимают. А менеджер , тем более итальянец, человек сухой. Не понравилось ему отношение к тренировочному процессу тех же Шатова и Дзюбы, он молча не берет их на сборы.Для таких дел нужен посредник, каким был покойный Константин Сарсания. Его не стало и некому стало складывать пазлы человеческих отношений.

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 11 апреля 2018, 08:01

      Когда то они играли. Потом скисли. Вылетели и из Зенита, и из сборной. Что тут тебя удивляет.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 10 апреля 2018, 20:49

      Это игра такая.
      Вытянуть из Газпрома как можно больше денег.

      -3
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      Рейтинг: +4025

      raritet 10 апреля 2018, 19:18

      Тут ты Коля немного не в курсе дела. Уже на подходе новые приниматели решений . Шатодзюбоувольнители уже давно мысленно в медовом отпуске....

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