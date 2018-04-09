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    Ханни не считает РФПЛ намного сложнее чемпионата Бельгии

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни, отметившийся результативной передачей во вчерашнем матче 25 тура РФПЛ с «Анжи» (4:1), заявил, что ему нужно чаще выходить на поле. Также алжирец отметил, что уровень Премьер-лиги ненамного отличается от чемпионата Бельгии, в котором он выступал ранее.

    «Наверное, мне нужно немного времени для адаптации, но, как любой игрок, я хочу выходить на поле в каждом матче и приносить пользу команде. У футболистов не такая длинная карьера, поэтому хочется играть постоянно. Конечно, когда я не попадаю в состав, я не могу наслаждаться этим.

    Я бы не сказал, что чемпионат России намного сложнее бельгийского. Понятно, что первое время в Москве мне нужно ко всему привыкнуть, тут для меня все новое, в этом плане мне немного тяжелее. Что касается игры, мне нужно больше выходить на поле, чтобы помочь команде завоевать титулы», – сказал Ханни.

    Напомним, Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта» в зимнее трансферное окно. Хавбек принял участие в шести встречах красно-белых, отметившись одним мячом и одной голевой передачей.

    Источник: Sport24

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    09.04.2018 14:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 апреля 2018, 18:50

      молодец Ханни, быстро вписался в состав и уже вовсю приносит пользу.

      1
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 9 апреля 2018, 18:34

      просто Спартак еще не играл с автобусами.. чего и предстоит очень скоро(((
      + Ханни не играл с первой пятеркой команд.. а судить по 2-3 играм рановато...

      0
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      Рейтинг: +100700

      zigbert 9 апреля 2018, 17:25

      Ханни постепенно вписывается в Спартак.

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