Ханни не считает РФПЛ намного сложнее чемпионата Бельгии

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни, отметившийся результативной передачей во вчерашнем матче 25 тура РФПЛ с «Анжи» (4:1), заявил, что ему нужно чаще выходить на поле. Также алжирец отметил, что уровень Премьер-лиги ненамного отличается от чемпионата Бельгии, в котором он выступал ранее.

«Наверное, мне нужно немного времени для адаптации, но, как любой игрок, я хочу выходить на поле в каждом матче и приносить пользу команде. У футболистов не такая длинная карьера, поэтому хочется играть постоянно. Конечно, когда я не попадаю в состав, я не могу наслаждаться этим.

Я бы не сказал, что чемпионат России намного сложнее бельгийского. Понятно, что первое время в Москве мне нужно ко всему привыкнуть, тут для меня все новое, в этом плане мне немного тяжелее. Что касается игры, мне нужно больше выходить на поле, чтобы помочь команде завоевать титулы», – сказал Ханни.

Напомним, Ханни перешел в «Спартак» из «Андерлехта» в зимнее трансферное окно. Хавбек принял участие в шести встречах красно-белых, отметившись одним мячом и одной голевой передачей.