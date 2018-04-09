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    Акинфеев готов пропустить три гола от «Динамо», если ЦСКА забьет на один больше

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что готово пожертвовать «сухой» домашней серией армейцев в матче 25 тура РФПЛ с «Динамо», если в конечном итоге красно-синим удастся выиграть.

    Напомним, подопечные Виктора Гончаренко не пропускают на своем поле в течение пяти игр в чемпионате России.

    «Пять игр дома без пропущенных мячей – это заслуга наших защитников. Мы уже все сто раз между собой переругались, как только не пихали во время матчей, но все равно друг за друга горой (улыбается). В адрес полузащиты тоже могу сказать хорошие слова, ребята нам здорово помогают. Главное, все работает, и работает неплохо, механизм отлажен. Не знаю, может, и не по одному удару наносилось по моим воротам за эти пять матчей, но близко к тому. Уж точно не по десять. Так что мне оставалось только отбить или поймать то, что «просочилось» к воротам.

    Важна ли для меня самого эта серия? Нет, абсолютно. Я всегда стоял на том, что самое главное – это успехи команды. Если ЦСКА выиграет 4:3, я буду очень рад такой победе, пускай сам пропущу три гола. Хотя, конечно, сделаю все, чтобы этого не случилось (улыбается)», – сказал Акинфеев.

    Матч ЦСКА – «Динамо» состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    09.04.2018 13:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5873

      maygli 9 апреля 2018, 17:31

      А чего это он так перед игрой очкует.
      впрочем за язык его никто не тянул, три так три, базара нет.
      :-)))

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 9 апреля 2018, 13:55

      На один больше не в свои ворота

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 9 апреля 2018, 13:37

      Игорёк,мальчик- фраерок, а мысль то штука МАТЕРИАЛЬНАЯ.а вот возьмёт динама и ввалит трёшник, а смогут ли цэсковцы чем ответить, ещё большой-большой вопрос...

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