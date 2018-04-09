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  • Акинфеев готов пропустить три гола от «Динамо», если ЦСКА забьет на один больше

Акинфеев готов пропустить три гола от «Динамо», если ЦСКА забьет на один больше

9 апреля 2018, 13:13
7

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что готово пожертвовать «сухой» домашней серией армейцев в матче 25 тура РФПЛ с «Динамо», если в конечном итоге красно-синим удастся выиграть.

Напомним, подопечные Виктора Гончаренко не пропускают на своем поле в течение пяти игр в чемпионате России.

«Пять игр дома без пропущенных мячей – это заслуга наших защитников. Мы уже все сто раз между собой переругались, как только не пихали во время матчей, но все равно друг за друга горой (улыбается). В адрес полузащиты тоже могу сказать хорошие слова, ребята нам здорово помогают. Главное, все работает, и работает неплохо, механизм отлажен. Не знаю, может, и не по одному удару наносилось по моим воротам за эти пять матчей, но близко к тому. Уж точно не по десять. Так что мне оставалось только отбить или поймать то, что «просочилось» к воротам.

Важна ли для меня самого эта серия? Нет, абсолютно. Я всегда стоял на том, что самое главное – это успехи команды. Если ЦСКА выиграет 4:3, я буду очень рад такой победе, пускай сам пропущу три гола. Хотя, конечно, сделаю все, чтобы этого не случилось (улыбается)», – сказал Акинфеев.

Матч ЦСКА – «Динамо» состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Акинфеев Игорь
Комментарии (7)
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koli4ka
1523270232
Игорёк,мальчик- фраерок, а мысль то штука МАТЕРИАЛЬНАЯ.а вот возьмёт динама и ввалит трёшник, а смогут ли цэсковцы чем ответить, ещё большой-большой вопрос...
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Stavropolets
1523271327
На один больше не в свои ворота
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maygli
1523284287
А чего это он так перед игрой очкует. впрочем за язык его никто не тянул, три так три, базара нет. :-)))
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